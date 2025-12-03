Nemzeti erdőtűz-kockázati térképet készít Görögország, hogy jobban fel tudjon készülni az egyre gyakrabban pusztító tüzekkel szembeni védekezésre. Az új helyszínrajz településekre lebontva nyújt áttekintést az egyes területek veszélyeztetettségéről, segítve a hosszú távú tervezést és a megelőzési erőfeszítéseket - számolt be az Euronews.

Az utóbbi években Görögországot egyre hevesebb erdőtüzek sújtották. Ezeket azonban nemcsak a szélsőséges hőhullámok idézték elő, hanem az is hozzájárult, hogy hiányosságok tapasztalhatók az ország erdőgazdálkodási és tűzmegelőzési rendszerében. E téren jelent komoly előrelépést

a Nemzeti Erdőtűz-kockázatértékelési Térkép, amelyet az elmúlt 20 év regionális éghajlati viszonyaira, valamint a növényzet típusaira és szerkezetére vonatkozó adatok felhasználásával készítettek . A dokumentum jelzi a magas kockázatú napokat is.

Az előző térképpel ellentétben, amely megyék szerint osztályozta a területeket, az új már az egyes településekre bontva ad értékelést. Mindezek alapján a falvakat, városokat három veszélyeztetettségi kategóriába sorolják: alacsony, közepes és magas.

Ez lehetővé teszi a pontosabb tervezést, a célzott tűzmegelőzési intézkedéseket, és ami a legfontosabb, az erőforrások igazságos és hatékony elosztását - hangsúlyozzák a polgári védelmi hatóságok, amelyek a polgári védelem történetének egyik legjelentősebb reformjaként üdvözlik az atlaszt.