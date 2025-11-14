Bár az élelmiszerárak nem mindig enyhülnek, belefutottunk a gesztenyeszezonba, két boltlánc pedig komoly akciókkal kínálja a nassolni való portékát.
A Pénzcentrum összehasonlította a Lidl és a Penny gesztenyeárait, melyek első blikkre egységesen 2790 forintot kóstálnak kilónként, ám további kedvezményekkel is faragnak le az árukból.
Kapcsolódó
De mennyiért kínálják a szelíd gesztenyét?
A diszkontláncok 3999 és 3990 forintról akciózták le a termék kilóját 2790 forintra: de a Lidl esetében ez a 30 százalékos kedvezmény kizárólag a Lidl Plus kártyával rendelkező vásárlókra érvényes, míg a Penny további 500 forint kedvezményt is ad a nyugdíjas utalvánnyal fizetőknek.
Így az egyszeri vásárlónak a Penny ajánlata lehet a legvonzóbb, ott a nyugdíjasok számára 2290 forintért árulják a gesztenyét, míg nyugdíjas utalvány híján a Lidl Plus kártyával is jól lehet járni.
Élelmiszerár-sokk a nyugdíjasoknál: tíz év alatt megduplázódtak a kiadásokAz elmúlt évtizedben Magyarországon míg az árak átlagosan 65 százalékkal emelkedtek, az élelmiszerek 90 százalékkal drágultak. A legnagyobb terhet a nyugdíjasok viselik, kiadásaik mintegy egyharmadát teszik ki az élelmiszerek. Bővebben >>>
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!