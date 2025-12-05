Kapu Tibor űrutazása 2025 meghatározó eseményeként marad meg az emlékezetünkben – nem véletlenül: Farkas Bertalan küldetése után 45 évet kellett várnunk a második magyar kutatóűrhajósra. A Tibor által az űrállomáson elvégzett kísérletek hatalmas muníciót adtak a magyar tudománynak, miközben az ország egy emberként szurkolt a szimpatikus nyírségi fiatalembernek, hogy dolga végeztével épségben térjen haza. Olyan nemzeti hős született Tibor személyében, aki méltó példakép lehet a legkisebbek, a most felnövő gyermekek számára is.

Az Inda Press Kiadó gondozásában már előrendelhető Űrhajós leszek – Kapu Tibor, az én hősöm egy inspiráló, valós történeten alapuló mesekönyv, amely a kitartás, a kíváncsiság és a bátorság erejét mutatja meg a gyerekeknek. Az Economx munkatársa, Gyöngyösi Balázs által egyedi, humoros, olvasmányos stílusban megírt történetet Takács Viktória gyönyörű illusztrációi keltik életre. A kötet szerethetően rajzolja meg Kapu Tibor útját a Nyírségből egészen a világűrig, miközben megtartja hétköznapi, emberi közelségét. A könyv egyszerre tanít, szórakoztat és motivál.

Egy olyan kaland tárul elénk, amelynek főhőse az élő példa arra: nagyot álmodni nem luxus, hanem lehetőség. A csillagok sem tűnnek elérhetetlenül távolinak, ha látjuk, milyen hétköznapi kihívásokkal szembesült élete első 34 évében Tibor, ideértve az óvodát, az iskolát, a kosárlabdaedzéseket, a zenekari próbákat vagy éppen fiatal felnőttként a munka világát. Minden, amin keresztülment, hozzájárult ahhoz, hogy a több mint 240 jelentkező közül ő lett végül a kiválasztott, aki felvihette magával a magyar zászlót a világűrbe.

A könyv szerzője, Gyöngyösi Balázs szerint olyan felgyorsult és ezzel együtt gyakran felszínes világban élünk, amelyben egyre ritkább a maradandó, valódi értéket képviselő teljesítmény, Kapu Tiboré viszont mindenképpen az.

„Tibor története azt üzeni a gyerekeknek, hogy a világ tele van olyan ajtóval – vagy ha úgy tetszik, kapuval, – amely csak arra vár, hogy kinyissuk. A mesekönyv megmutatja, nem számít, hogy honnan jössz: az alázat, a szorgalom, a tanulás szeretete és a jó szív messzire, akár a csillagokig is elvihet. Tibor példája arra bátorít, hogy egyetlen álom sem túl nagy, ha teszünk érte minden nap. És hogy hős bárkiből lehet – ez nem köpeny, hanem jellem kérdése” – tette hozzá Gyöngyösi Balázs.

Tamasi Szilvia, az Inda Press Kiadó ügyvezetője hangsúlyozta: az Űrhajós leszek! kiemelten fontos projekt a kiadó számára, hiszen Kapu Tibor története generációkat inspirál.

„Bár a könyv elsősorban gyerekeknek szól, a felnőttek számára is fontos üzenetet hordoz: hogyan válhat egy gyermekből asztronauta kitartással, hittel és elszánt munkával. Kapu Tibor nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek hőse is. Bizonyította, hogy a legnagyobb álmok is elérhetők. Büszkék vagyunk rá, hogy könyvünkön keresztül közelebb hozhatjuk ezt a kivételes teljesítményt az olvasókhoz” – fogalmazott Tamasi Szilvia.