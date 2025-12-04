A Reuters arról ír, hogy a Mol amerikai tisztviselők felé jelezte, érdeklődik a szankcionált orosz olajóriás, a Lukoil nemzetközi eszközeinek megvásárlása iránt.
Ilyen tranzakció azért valósulhat meg, mert az Egyesült Államok októberben szankciókat vezetett be Oroszország legnagyobb magántulajdonban lévő olajtermelőjével szemben, hogy nyomást gyakoroljon Moszkvára az ukrajnai háború befejezésére, ami arra kényszerítette a Lukoilt, hogy bejelentse külföldi eszközeinek eladását.
A Lukoil bécsi székhelyű nemzetközi üzletága európai finomítókkal, kazahsztáni, üzbegisztáni, iraki és mexikói olajmezőkben részesedéssel, valamint világszerte több száz benzinkúttal rendelkezik. A Mol a Reuters információja szerint szeretné megvásárolni a Lukoil európai finomítóit és benzinkutait, valamint a kazahsztáni és azerbajdzsáni termelőeszközökben való részesedéseket.
Az Erste nemrég gyűjtötte össze, hogy Dél-Kelet Európában milyen eszközöket bocsáthat áruba a Lukoil:
- Petrotel finomító Románia, Ploiesti – az ország harmadik legnagyobb finomítója, napi 48,6 ezer hordó.
- 320 romániai benzinkút.
- 85 százalékos részesedés a fekete-tengeri, Romániához tartozó Trident blokkban. A partner a román Romgaz (15 százalék).
- A Neftochim Burgas finomító (195 ezer hordó/nap), Bulgária egyetlen és legfontosabb finomítói cége.
- Lukoil Bulgária, 200 darab benzinkút Bulgáriában. A Lukoilnak ezen felül repülőgép üzemanyag és fenntartható energia cége is van Bulgáriában
