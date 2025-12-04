A Reuters arról ír, hogy a Mol amerikai tisztviselők felé jelezte, érdeklődik a szankcionált orosz olajóriás, a Lukoil nemzetközi eszközeinek megvásárlása iránt.

Ilyen tranzakció azért valósulhat meg, mert az Egyesült Államok októberben szankciókat vezetett be Oroszország legnagyobb magántulajdonban lévő olajtermelőjével szemben, hogy nyomást gyakoroljon Moszkvára az ukrajnai háború befejezésére, ami arra kényszerítette a Lukoilt, hogy bejelentse külföldi eszközeinek eladását.

A Lukoil bécsi székhelyű nemzetközi üzletága európai finomítókkal, kazahsztáni, üzbegisztáni, iraki és mexikói olajmezőkben részesedéssel, valamint világszerte több száz benzinkúttal rendelkezik. A Mol a Reuters információja szerint szeretné megvásárolni a Lukoil európai finomítóit és benzinkutait, valamint a kazahsztáni és azerbajdzsáni termelőeszközökben való részesedéseket.

Az Erste nemrég gyűjtötte össze, hogy Dél-Kelet Európában milyen eszközöket bocsáthat áruba a Lukoil: