A hozzávetőleg ezer fős Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében található Berente képviselő-testülete úgy döntött, hogy karácsony előtt az arra jogosultak részére egyszeri, 100 ezer forintos támogatást biztosít.

A község honlapján olvasható tájékoztatás szerint a készpénzt december 3-án lehetett átvenni a polgármesteri hivatalban, aznap indították az utalásokat is - írta a Borsod24.

A lap szerette volna megtudni Nyeste Józseftől, Berente polgármesterétől, hogy pontosan kik jogosultak az egyszeri támogatásra, de nem kaptak választ.

A támogatás feltételeiről egy közösségi médiában megjelent bejegyzésből annyit lehet tudni, hogy „jogosult az a kérelmező, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap (28 500 forint) összegének huszonötszörösét”. A hírt kiszúró 24.hu szerint ez 712 500 forintot jelent.