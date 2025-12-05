Az Egyesült Királyságban az ittas vezetésen rajtakapott személyek legalább 12 hónapra elveszítik a jogosítványukat, pénzbírsággal, sőt börtönbüntetéssel is sújthatók, egy új felmérés szerint az Egyesült Királyságban az autósok négyötöde támogatja az alkoholzárakat az ittas vezetők számára – írta a Sky News.

Az alkoholzárak megakadályozzák a jármű beindítását vagy vezetését, amíg a vezető át nem esik egy alkoholszonda-teszten.

Ausztráliában, Belgiumban, Kanadában, Hollandiában és az Egyesült Államokban már alkalmazzák ezeket az intézkedéseket az ittas vezetők esetében rövidebb vezetési eltiltásokért cserébe.

Az RAC szerint a közvélemény-kutatásuk azt mutatja, hogy a brit sofőrök „nagyon szeretnék, ha valami mást is tennének” az ittas vezetés elleni küzdelem érdekében.

A felmérés szerint az alkoholzárakat támogató sofőrök

hetvenegy százaléka úgy gondolja, hogy minden határérték felett rajtakapott sofőrt kötelezni kellene arra, hogy felszereltessen egyet a járművébe.

Huszonhárom százalék gondolja úgy, hogy csak a visszaeső bűnelkövetőket kellene elrendelni a behelyezésükre.

Az alkoholzárak támogatottsága a fiatalabb sofőrök körében volt a legnagyobb,

a 25 év alatti válaszadók 87 százaléka,

a 25-44 évesek 86 százaléka örülne a bevezetésének az Egyesült Királyságban.

Ez az arány a 65 éves és idősebb sofőrök esetében 73 százalék volt.

A legfrissebb kormányzati adatok szerint 2023-ban Nagy-Britanniában körülbelül 260 ember halt meg ittas vezetők okozta balesetekben. Körülbelül 1600 ember sérült meg súlyosan.

Heidi Alexander közlekedési miniszter állítólag fontolgatja, hogy a vezetéskor megengedett alkoholszint határértékét összhangban Skóciával, ahol 2014-ben csökkentették az ittas vezetésre vonatkozó limitet. Európa többi országában sehol sincs olyan magas limit, mint Angliában és Walesben.