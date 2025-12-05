Az Európai Unió a RepowerEU csomaggal minket is abba a helyzetbe tolna, mint amiben Szerbia van – mondta az Indexnek adott interjújában Szijjártó Péter azután, hogy múlt pénteken Moszkvában tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnökkel, Lázár János építési és beruházási miniszterrel, és Biró Marcell nemzetbiztonsági főtanácsadóval. Azóta a szerb NIS elkezdte leállítani a finomítóját, a pedig MOL két és félszeres olajmennyiséget küld át Szerbiába.

A MOL regionális szereplő: Szerbiában, Romániában, Szlovákiában, Szlovéniában, Horvátországban is komoly érdekeltségei vannak. Természetes, hogy érdeklődik a NIS iránt – tette hozzá a külügyminiszter, aki szerint az oroszok ezt pontosan tudják,

de a moszkvai tárgyalásokon ez csak mellékszál volt. Mindenki tudomásul vette, hogy a MOL érdekelt lehet a tulajdonosi átalakulásban, ennél több nem történt

– szögezte le.

Arra a kérdésre, hogy reálisan mekkora az esélye annak, hogy a MOL tényleg megszerzi a NIS-t, a politikus érdemben nem válaszolt, mert szerinte, ha százalékot mondana, az csak találgatás lenne. „A folyamat még mozog, és nincs közvetlen rálátásunk. Ami biztos: ha a MOL-nak diplomáciai támogatásra lesz szüksége, megkapja”– erősítette meg.

Szijjártó Péter szerint a moszkvai látogatás azért volt fontos, hogy a washingtoni találkozón elért szankciómentességet tartalommal töltsék meg. Washingtonban ugyanis sikerült szankciómentességet kapni a földgáz- és kőolajszállításokra, valamint a paksi beruházásra. Moszkvában ezért arról kellett megállapodnunk, hogy a Roszatom teljes sebességgel folytatja Paks II. építését. Nincs már amerikai vagy uniós akadály, és minden engedély rendelkezésre áll – fogalmazott.

Ugyanilyen fontos volt rögzíteni, hogy ebben a bonyolult nemzetközi helyzetben az orosz fél fenntartja az olaj- és gázszállításokat a meglévő szerződések alapján – tette hozzá.

Szijjártó Péter beszélt az Európai Unióval való kapcsolatról is, amelyről rögtön pontosította, hogy mi az Unió részei vagyunk.

Nem kapcsolatunk van vele, hanem mi magunk is az EU vagyunk. A konfliktus nem az Unióval áll fenn, hanem a brüsszeli elittel. Egyszerűen mást gondolunk az EU jövőjéről, szerepéről és működéséről. Ebből fakad az ütközés. Ez tehát nem Magyarország és az EU konfliktusa, hanem két eltérő európai vízió konfliktusa

– fogalmazott.

Azt is hozzátette,

nekünk nincs oroszpárti politikánk. Ezt gyorsan tegyük rendbe. Nekünk magyar párti politikánk van. Nekünk Magyarország-párti politikánk van, aminek része az, hogy Oroszországgal egy kulturált kapcsolatot tartunk fenn. De ez nem az oroszok miatt fontos, hanem magunk miatt.

Magyarország nem folytat oroszpárti politikát, de se Amerika-, se Barbados-pártit. Nekünk egy nézőpontunk van: Magyarország érdeke – mondta Szijjártó Péter.