Már vissza lehet váltani a Penny az Adelskronen sörök dobozát, megoldották a problémát – jelezte a cég a Telexnek. Mostantól a dobozok vonalkódját (EAN-kód) felismeri a Mohu keresője.

A múlt héten több olvasó is jelezte a lapnak, hogy nem sikerül a visszaváltás, akkor a Penny közölte, hogy a pénztáraknál lehet beváltani az ötven forintot. Kiderült, regisztrációs probléma történt. A Mohu szerint a Penny úgy hozta forgalomba az Adelskronen söröket, hogy nem kezdeményezte annak regisztrációját a Mohunál.