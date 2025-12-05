Már vissza lehet váltani a Penny az Adelskronen sörök dobozát, megoldották a problémát – jelezte a cég a Telexnek. Mostantól a dobozok vonalkódját (EAN-kód) felismeri a Mohu keresője.
A múlt héten több olvasó is jelezte a lapnak, hogy nem sikerül a visszaváltás, akkor a Penny közölte, hogy a pénztáraknál lehet beváltani az ötven forintot. Kiderült, regisztrációs probléma történt. A Mohu szerint a Penny úgy hozta forgalomba az Adelskronen söröket, hogy nem kezdeményezte annak regisztrációját a Mohunál.
Ezt hiába gyömöszöli az automatába, nem jár érte 50 forintInkább a pénztárnál kérje a sörösdoboz árát, mint az automatába gyűrje be valaki a Penny új termékét. A MOHU-s regisztráció ugyanis még nem sikerült, de addig a hagyományos módon adják vissza a pénzt, írtuk korábban >>>
