Magyar idő szerint késő este véleményt mond a magyar adósbesorolásról a Fitch. A jelenlegi rating tripla B, amihez tavaly december óta stabil kilátást rendeltek. Negatívumként tartja nyilván a hitelminősítő, hogy a GDP-arányos államadósságunk magas, a gazdaságpolitika pedig unortodox. Az Equilor előzetese szerint a Fitch jó eséllyel kismértékben lerontja az idei növekedési prognózist (0,7 százalékról) és a 2026-ra várt 3,1 százalékon is csökkenthetnek. A Fitch a júniusi felülvizsgálatkor jelezte,

hogy negatív lépésekhez vezethet a gazdaságpolitikai mix romlása, mely makrogazdasági egyensúlytalanságokat okoz és rontja a befektetői bizalmat, illetve a túl laza költségvetés vagy gyenge gazdasági növekedés, ami megakadályozza a GDP-arányos államadósság csökkentését.

Felminősítéshez pedig az államadósság tartós csökkenése, illetve az intézményi környezet és gazdaságpolitikai keretrendszer javulása vezethet. Az Equilor várakozása szerint az osztályzat BBB marad.

A stabil kilátás negatívra rontásának van némi esélye, mivel az elmúlt időszakban számos makrogazdasági mutató romlott, ugyanakkor a forint erősödése megakadályozhatja a GDP-arányos államadósság érdemi emelkedését

– írták péntek reggel.

Kép: Erste Market

A három fontos hitelminősítő közül a Fitchnél vagyunk a legkedvezőbb pozícióban, ugyanakkor az Erste elemzője nem tart kizártnak egy figyelmeztető jellegű kilátásrontást (stabilról negatívra) a jövő évi hiánycél lényeges emelésének köszönhetően, miközben az idei év gazdasági teljesítménye ismét elmaradt a várttól és az EU-s pénzek lehívásának lehetősége sem került közelebb.