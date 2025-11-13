A Citi elemzői szerint a jelenlegi 900 ezer-1 millió darabos exportvárakozások helyett jövőre 1,5-1,6 millió autót szeretne eladni Kínán kívül a BYD.

A Totalcar azt írja, a cég exportja 2025-ben európai, amerikai és délkelet-ázsiai részre oszlik, amelyek nagyjából egyformán, egyharmad-egyharmad arányban adják az eladásokat majd. A Citi viszont egy november 11-i találkozóra hivatkozva jutott a fenti következtetésre.

A BYD a 2025-ös tervét 16 százalékkal 4,6 millió autóra mérsékelte, mivel visszaestek a hazai eladásai, igaz, a lap szerint még így is jól állnak. A cég forgalmának már a 20 százalékát adja az export, ami a 2024-es arány duplája.

A BYD az elmúlt öt évben mintegy nyolc gigagyárat épített Kínában, jelenleg pedig Szeged mellett Törökországban és Brazíliában is terjeszkedik, és jó eséllyel Spanyolország adhat majd otthont a harmadik európai üzemüknek.