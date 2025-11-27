Amíg Elon Musk, a Tesla vezérigazgatója az év nagy részét az autógyártó robotikai törekvéseire és a frissen kidolgozott 1 billió dolláros csomagjára összpontosította, addig a Tesla fő üzletágának – az autóértékesítésnek – a kilátásai romlanak Európában, Kínában és az Egyesült Államokban. Az elektromos járműgyártó eladásai 48,5 százalékkal estek vissza Európa-szerte októberben az előző év azonos hónapjához képest, az Európai Gépjárműgyártók Szövetsége (EGT) által kedden közzétett adatok szerint. Az év során az eladások mintegy 30 százalékkal csökkentek a régióban, míg az iparág egészében az elektromos járművek eladásai 26 százalékkal ugrottak meg – írta a Reuters.

A Visible Alpha szerint a harmadik negyedévi kiszállításokat is csak az amerikai autóvásárlók lendítettek fel, akik azért siettek a vásárlással, hogy megelőzzék az elektromos járművekre vonatkozó adójóváírás szeptember 30-i lejártát.

A gyenge európai eredmények arra utalnak, hogy nem lesz gyors fellendülés a tavaly év végén kezdődött értékesítési zűrzavarból, miután Musk nyilvánosan dicsért szélsőjobboldali politikusokat, amely tiltakozásokat indított el a régióban.

Musk az elmúlt hónapokban viszonylag csendes volt a politikában – de a Tesla európai üzletága nem állt talpra, ami alapvetőbb problémákra utal.

Még 2023-ban is a Tesla Model Y SUV-ja volt a világ legkelendőbb autója, legyen szó akár benzin-, akár elektromos hajtásról, azonban egyre inkább lejjebb csúszott az eladási listákon, mivel a riválisok széles választékban vezettek be továbbfejlesztett elektromos járműveket – gyakran alacsonyabb áron –, miközben a Tesla szűk modellkínálata elavulttá vált, mondták az elemzők.

Musk tavaly év végén azt jelezte a részvényeseknek, hogy a járműeladások 20-30 százalékos növekedésére számít 2025-ben. Októberben a Tesla már azt mondta, hogy a növekedés a makrogazdasági tényezőktől és attól függ, hogy milyen gyorsan tudja bevezetni önvezető autóit és felpörgetni a gyári termelést.

A Tesla problémái Európában a legégetőbbek, ahol több mint egy tucat elektromos modell kapható 30 000 dollár alatt, miközben Kínai márkák hulláma érkezik a kontinensre lenyűgöző formatervezéssekkel és szélesebb választékkal, az elektromos autóktól a benzinüzemű autókon át a hibridekig.

Európa-szerte a kínai BYD októberben 17 470 autót adott el, ami több mint kétszerese a Tesla eladásainak. Eközben, a Tesla európai elektromos járműpiacon való dominanciájának gyengülését jól mutatja, hogy a német Volkswagen elektromos járműveinek eladásai idén szeptemberig 78,2 százalékkal, 522 600 darabra nőttek, ez pedig a Tesla eladásainak háromszorosát jelenti.

Kínában a Tesla eladásai és piaci részesedése is csökken, bár nem olyan meredeken, mint Európában. A Tesla kínai kiszállításai októberben hároméves mélypontra estek, 35,8 százalékkal. Az év egészében a Tesla kínai eladásai 8,4 százalékkal csökkentek októberig.

Az Egyesült Államokban a Tesla eladásai 18 százalékkal ugrottak meg szeptemberben az adójóváírást megelőzően. Ez a tendencia októberben megfordult, 24 százalékos visszaeséssel.

Egyes elemzők szerint a Teslának új járműre van szüksége az eladások fellendítéséhez.