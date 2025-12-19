Történelmi jelentőségű döntésként számolt be az Egészségkalauz arról, hogy bevezetik a gyógyszerészek vényírási jogosultságát. Ez szavaik szerint
mérföldkő az egészségügyi ellátórendszer hatékonyságának növelésében, valamint a betegek gyorsabb és biztonságosabb gyógyszerellátásában.
A receptekhez fűződő újítás, mint írták, „nem csupán új feladatot jelent, hanem új bizalmi szintet teremt a lakossági gyógyszerellátásában. A szakma évtizedek óta készül erre a lépésre”.
A hazai gyógyszerészek korlátozott vényírási jogosultsága lehetővé teszi krónikus betegek stabil állapotához szükséges, korábban orvos által rendelt készítmények ismételt felírását. Ez a jogkör a biztonságos betegellátást segíti, de nem terjed ki bizonyos szerekre.
Íme a főbb szabályok:
- Ismételt felírás: kizárólag olyan gyógyszer írható fel, melyet korábban az orvos már elrendelt a betegnek.
- Stabilitás: a beteg állapotának stabilnak kell lennie.
- Korlátozott készítménykör: a pszichotróp, narkotikus vagy egyéb szigorúbb kontroll alá eső készítményekre a jogosultság nem vonatkozik.
- Cél: az egészségmegőrzés, prevenció és a betegellátás stratégiai bővítése a cél.
Az idén 15. alkalommal rendezték most meg az Év Gyógyszerésze és a Kedvenc Patikám országos szakmai és közönségdíjak ünnepélyes átadását. A jelöltek közt olyan gyógyszerészek és gyógyszertárak szerepeltek, akik és amelyek kimagasló szakmai teljesítményükkel, innovatív megoldásaikkal és a betegek iránti elkötelezettségükkel érdemelték ki az elismerést. A díjátadó után ismertették a vényírási jogosultság bevezetésének gyakorlati részleteit, a patikák új feladatait, illetve a zökkenőmentes átmenetet segítő informatikai és szakmai támogatásokat.
A 2026-os büdzsében 566,8 milliárd forint jut a gyógyszerekre, ez hat százalékos emelkedés az idei 534 milliárd forint után. A KSH adatok szerint évente 15 receptet váltunk ki és több mint 1200 milliárd forintot hagyunk a patikákban.
