Történelmi jelentőségű döntésként számolt be az Egészségkalauz arról, hogy bevezetik a gyógyszerészek vényírási jogosultságát. Ez szavaik szerint

mérföldkő az egészségügyi ellátórendszer hatékonyságának növelésében, valamint a betegek gyorsabb és biztonságosabb gyógyszerellátásában.

A receptekhez fűződő újítás, mint írták, „nem csupán új feladatot jelent, hanem új bizalmi szintet teremt a lakossági gyógyszerellátásában. A szakma évtizedek óta készül erre a lépésre”.

A hazai gyógyszerészek korlátozott vényírási jogosultsága lehetővé teszi krónikus betegek stabil állapotához szükséges, korábban orvos által rendelt készítmények ismételt felírását. Ez a jogkör a biztonságos betegellátást segíti, de nem terjed ki bizonyos szerekre.

Íme a főbb szabályok:

Ismételt felírás: kizárólag olyan gyógyszer írható fel, melyet korábban az orvos már elrendelt a betegnek.

Stabilitás: a beteg állapotának stabilnak kell lennie.

Korlátozott készítménykör: a pszichotróp, narkotikus vagy egyéb szigorúbb kontroll alá eső készítményekre a jogosultság nem vonatkozik.

Cél: az egészségmegőrzés, prevenció és a betegellátás stratégiai bővítése a cél.

Az idén 15. alkalommal rendezték most meg az Év Gyógyszerésze és a Kedvenc Patikám országos szakmai és közönségdíjak ünnepélyes átadását. A jelöltek közt olyan gyógyszerészek és gyógyszertárak szerepeltek, akik és amelyek kimagasló szakmai teljesítményükkel, innovatív megoldásaikkal és a betegek iránti elkötelezettségükkel érdemelték ki az elismerést. A díjátadó után ismertették a vényírási jogosultság bevezetésének gyakorlati részleteit, a patikák új feladatait, illetve a zökkenőmentes átmenetet segítő informatikai és szakmai támogatásokat.