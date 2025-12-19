Több helyszínen már beemelték az új felüljáróelemeket. A szakemberek éjjeli és nappali műszakokban dolgozva végzik a zsaluzásokat és a pályalemez betonozását – olvasható az Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) legújabb Facebook-bejegyzésében.
Többek között a Nagyegyházánál épülő új mezőgazdasági és vadátjárónál zajló munkálatokhoz 510 köbméter betont használtak fel. A pályalemez súlya meghaladja az 1300 tonnát.
A hídépítéseken kívül az elmúlt hetekben az M0 - Tatabánya és a Komárom-Concó közötti szakaszon több mint 60 helyszínen félszáz munkafolyamatot végeztek a cég munkatársai.
Így töltések építése, új vadvédő kerítések építése, nehézállványok építése, földkiemelés, talajcsere, híd háttöltések építése, útpálya marása, fakivágások és töltésépítések vannak folyamatban.
