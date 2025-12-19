Ünnepélyes keretek között, a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) kereskedésindító csengetési ceremóniájával zárult le az MBH Bank Nyrt. nyilvános részvényértékesítése. Az esemény nemcsak a bank, hanem a teljes magyar tőkepiacnak mérföldkő.
Sipos-Tompa Levente, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke beszédében hangsúlyozta, hogy az MBH tőzsdére lépése az elmúlt húsz év legjelentősebb eseménye a hazai pénzügyi szektorban. Emlékeztetett: Magyarország második legnagyobb hitelintézete egy rendkívül komplex integrációs folyamat végén jutott el idáig.
Az alelnök kiemelte, hogy a jelenlegi, kihívásokkal teli gazdasági környezetben kevesen bíztak egy ilyen volumenű tranzakció sikerében. A tranzakció sikeres lezárása ugyanakkor egyértelmű visszajelzés: a hazai pénzügyi szektor iránti bizalom töretlen és stabil.
Stratégiából valóság
Barna Zsolt, az MBH elnök-vezérigazgatója párhuzamot vont a rendszerváltás utáni nagy privatizációs sikerekkel. Véleménye szerint az elmúlt két hét felfokozott érdeklődése a Matáv-részvények egykori értékesítéséhez is mérhető.
„A tőzsdére lépés nem ad hoc döntés volt, hanem a 2021-ben megalkotott stratégiánk szerves része. A vállalatban megvan az az erő és teljesítmény, ami képessé tett minket erre a lépésre” – tette hozzá.
Barna Zsolt köszönetet mondott a szakmai partnereknek – köztük a DLA Pipernek és a Deloitte-nak –, valamint a társértékesítésben közreműködő Gránit Banknak és Equilornak. Kiemelte: az elért eredmények és a piaci bizalom nemcsak az MBH-nak ad visszaigazolást, hanem útmutatóként szolgálhat minden olyan magyar vállalat számára, amely a jövőben tőzsdei jelenlétben gondolkodik.
Az „elit társaság” új tagja
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részéről Tóth Tibor vezérigazgató köszöntötte az új szereplőt. Kiemelte, hogy egy tőzsde életében a legfontosabbak a mögöttes történetek és a bizalomra épülő partnerségek.
Mint mondta, az MBH Bank megjelenése tovább erősíti azt az elit társaságot, amely a magyar gazdaság motorját jelenti.
A csengetéssel hivatalosan is elindult a kereskedés az MBH Bank részvényeivel, új fejezetet nyitva a bank és a magyar tőkepiac közös történetében.
Elsöprő sikerRendkívüli sikert aratott a befektetők körében az MBH Bank nyilvános részvényértékesítési tranzakciója, miután a felkínált, 7 százaléknyi tulajdoni hányadot megtestesítő sajátrészvény-állományra jelentős túlkereslet mutatkozott.A november 24. és december 12. között lezajlott tranzakcióban közel 12 ezer lakossági és intézményi befektető vett részt, akik mintegy 107 milliárd forint értékben igényeltek részvényt, illetve nyújtottak be ajánlatot.Az MBH Bank döntése értelmében a lakossági befektetők részére végül összesen 20 320 846 darab részvényt értékesítenek, míg az intézményi befektetők összesen 2 256 228 darab részvényhez jutnak, ami megfelel az előzetes terveknek. Az eladott értékpapírok összértéke 67,8 milliárd forint.A mai nappal allokált részvények végül darabonként 3300 forintos intézményi és 2970 forintos kedvezményes lakossági értékesítési áron kerülnek a befektetőkhöz. A részvényértékesítés, volumenét tekintve az elmúlt 25 év legnagyobb tőzsdei tranzakciójának számít a hazai piacon. Az MBH Bank közkézhányada a tranzakciót követően 20 százalék fölé nőtt.
