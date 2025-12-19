Ünnepélyes keretek között, a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) kereskedésindító csengetési ceremóniájával zárult le az MBH Bank Nyrt. nyilvános részvényértékesítése. Az esemény nemcsak a bank, hanem a teljes magyar tőkepiacnak mérföldkő.

Sipos-Tompa Levente, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke beszédében hangsúlyozta, hogy az MBH tőzsdére lépése az elmúlt húsz év legjelentősebb eseménye a hazai pénzügyi szektorban. Emlékeztetett: Magyarország második legnagyobb hitelintézete egy rendkívül komplex integrációs folyamat végén jutott el idáig.

Sipos-Tompa Levente, az MNB alelnöke Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

Az alelnök kiemelte, hogy a jelenlegi, kihívásokkal teli gazdasági környezetben kevesen bíztak egy ilyen volumenű tranzakció sikerében. A tranzakció sikeres lezárása ugyanakkor egyértelmű visszajelzés: a hazai pénzügyi szektor iránti bizalom töretlen és stabil.

Stratégiából valóság

Barna Zsolt, az MBH elnök-vezérigazgatója párhuzamot vont a rendszerváltás utáni nagy privatizációs sikerekkel. Véleménye szerint az elmúlt két hét felfokozott érdeklődése a Matáv-részvények egykori értékesítéséhez is mérhető.

„A tőzsdére lépés nem ad hoc döntés volt, hanem a 2021-ben megalkotott stratégiánk szerves része. A vállalatban megvan az az erő és teljesítmény, ami képessé tett minket erre a lépésre” – tette hozzá.

Barna Zsolt, az MBH Bank Nyrt. elnök-vezérigazgatója Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

Barna Zsolt köszönetet mondott a szakmai partnereknek – köztük a DLA Pipernek és a Deloitte-nak –, valamint a társértékesítésben közreműködő Gránit Banknak és Equilornak. Kiemelte: az elért eredmények és a piaci bizalom nemcsak az MBH-nak ad visszaigazolást, hanem útmutatóként szolgálhat minden olyan magyar vállalat számára, amely a jövőben tőzsdei jelenlétben gondolkodik.

Az „elit társaság” új tagja

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részéről Tóth Tibor vezérigazgató köszöntötte az új szereplőt. Kiemelte, hogy egy tőzsde életében a legfontosabbak a mögöttes történetek és a bizalomra épülő partnerségek.

Tóth Tibor, a BÉT vezérigazgatója Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

Mint mondta, az MBH Bank megjelenése tovább erősíti azt az elit társaságot, amely a magyar gazdaság motorját jelenti.

A csengetéssel hivatalosan is elindult a kereskedés az MBH Bank részvényeivel, új fejezetet nyitva a bank és a magyar tőkepiac közös történetében.