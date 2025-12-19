Minimálbéres állás, borítékos pénzre, borravalóra épült megélhetés, drasztikus létszámhiány miatti túlórák, állandó stressz, megfeszített tempó naponta a csúcsforgalomban: az érem másik oldala a néhány napja kirobbant, menetrendszerű csomagbotrányban.

Megírtuk, a karácsonyi szezon finisében múlt hétvégén a DPD futárcégnél borult a rendszer: a kiszállításokkal túlterhelt szolgáltató ügyfelei tömegesen panaszolják, hogy az ország több területén, különösen a fővárosban futnak a megrendeléseik után, sokan csak nagy bosszúságok árán jutnak hozzá a csomagokhoz.

A vállalat közlése szerint már odáig fajult a helyzet, hogy záporoznak rájuk a fenyegető üzenetek, holott a fennakadások a küldemények egytizedét érintik, amit mindenki kézhez kap előbb-utóbb.

A kormány sem marad tétlen: máris kilátásba helyezték az azonnali fogyasztóvédelmi vizsgálatokat, mivel esélyes, hogy „gyermekek ezreinek karácsonyát teheti tönkre a csomagküldő-szolgálatok mulasztása”.

A belterjes piac összes visszaélése rúgta be az ajtót

„Ha tövig nyomom a gázt, akkor sem érek oda” – idézte az Economxnak a kézbesítők napi mantráját az Egyenlő.hu modern szakszervezet elnöke, aki szerint a tipikus fenti mondat egy egész szektor vallomása, amelyet már nem lehet elhallgatni. Bubenkó Csaba elmondta: a vásárlók mellett az általuk képviselt munkavállalók isszák meg a levét az egész rendszernek, ami nemcsak a DPD-nél jellemző üzletpolitikát, hanem a belterjes piac összes szereplőjének visszaéléseit leplezi.

Ha megkérdezzük a kézbesítőket, hogy bírják a nyomást, amit naponta el kell viselniük, azt mondják: jó pofát kell hozzá vágni akkor is, amikor anyáznak a vevők, és ahhoz is, amit a munkaadó diktál, különben felkopik az állunk – fogalmazott.

Ez maga a válság, ami munkavállalók ezreit sújtja – fűzte hozzá a szakszervezeti vezető, aki szerint csak idő kérdése volt, hogy idén is robbanjon a csomagbomba az átlagos kiszállítási mennyiség dupláját jelentő decemberben, holott már tavaly felhívták a figyelmet a visszásságokra.

Megfeszített tempó napi 10-12 órában

Eszerint:

a kézbesítési problémák alapvető oka nemcsak a rossz szervezés, hanem főleg a krónikus munkaerőhiány, amit még a kiemelten forgalmas időszakokban sem igyekeznek pótolni megfelelő ösztönzőkkel,

azért nincs elegendő sofőr az autókon, és azért késnek a csomagok, mert a munkáltatók által gyakorolt foglalkoztatási formák kiszolgáltatott helyzetet teremtenek.

Mivel a létszámhiány a cégeknél állandósult üzemmód, óriási a hajtás: a legtöbb futár több körzetet, kiterjedt városrészeket visz egyszerre, napi 10-12 órában, szezonban szombatonként is. Bár a túlórákat kifizetik, legyünk reálisak: ha egy feladatkört kényszerpályán, csak túlórákkal lehet megoldani, ott valami régen nem stimmel – jegyezte meg.

Egész évben nagy a létszámhiány a raktárakban is, a szakszervezet szerint azért, mert a foglalkoztatás feltételei nem túl vonzóak Kép: Getty Images

Zsebbe megy a nagyja

Úgy folytatta, a sofőrmunka azért nem népszerű, mert mindenki tudja, de csak kevesen merik kimondani: a futárok legtöbbje csupán minimálbérre van bejelentve, a havi 5-600 ezer forint nettó keresetet pedig úgy szedik össze, hogy erősen függenek a borravalótól, illetve a bejelentett béren kívül kapott „borítékos pénztől”, amit a kézbesített csomagok darabszáma után, teljesítmény alapon kapnak kézhez.

Ezután nem fizetnek munkáltatói adókat a cégek, ezért az is kérdés, hogyan számolják el a készpénzes fizetéskiegészítést. A zsebbe menő jövedelmek nem számítanak bele a nyugdíjba, vagy egy hitelfelvételnél, és például sokan betegen is dolgozni mennek, az alap-táppénzből ugyanis nem tudnák eltartani a családot – sorolta.

Kijelentette: ez nem szürkezóna, hanem már feketefoglalkoztatás, kizsákmányolás, amelynek nyereségét a cégek fölözik le – míg a fogyasztók és az alkalmazottak a kárvallottak.

Mindennapos a verbális agresszió

Az érdekképviselők igazságtalannak tartják, hogy a vásárlók dühe nap mint nap a túlterhelt sofőrökön csattan, pedig teljesen jogosan várják el a korrekt kiszolgálást. Ám arról kevesebb szó esik, milyen fogadtatásban részesülnek a kézbesítők, még normál esetben is, pláne, ha késve érkeznek.

Gyakori a verbális agresszió, a személyeskedő megjegyzések, megalázó beszólások a címzettek részéről,

holott meg kell érteni: egyrészt az évek óta felfutott, online vásárlásokat érdemes időben megejteni, akkor kisebb az esélye, hogy karácsony előtt pár nappal még kergetni kell a rendelést. Másrészt, nem a futárokon múlik: mire reggelente felveszik a szállítmányt 100-150 címre, és azokat egy előre megtervezett, optimalizált útvonalon házhoz viszik, a több sebből vérző rendszer betegségei már megfertőzték a helyzetet – mutatott rá Bubenkó.

Ha például egy vásárlót nem találnak otthon, vagy várni kell rá, máris borul a menetrend, csúsznak a későbbi szállítmányok, kimaradnak a távolabbi címek, elúszik a nap. Ez nagyon gyakori, és még örülhetünk, hogy nincs hó, jég az utakon, de a csúcsforgalom, a dugó advent utolsó hetében már napközben is alapvető – jegyezte meg.

Létszámminimum és szoros kontroll kell

Az Egyenlő.hu szerint itt az ideje, hogy a teljes piac működését alaposan górcső alá vegyék az ellenőrző hatóságok, de a fogyasztók jogainak érvényesítése mellett a munkavállalókért is több szinten lépni kell.

„A fekete pénzekre építő foglalkoztatási rendszerben nem elfogadható az ilyen mértékű túlterhelés: biztos vagyok benne, hogy minden szolgáltatónál akadhatnak jogtalanságok, amire megoldást kell találni, immár hosszú távon. Például meg kell határozni egy minimum létszámot, amivel késedelem nélkül elvégezhető a feladat, és főleg, rendszeresen ellenőrizni kell a papíron létező jövedelmek realitását" – mondta az elnök.