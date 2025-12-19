A KSH adatai alapján 692 700 forint volt a bruttó átlagbér októberben, ami nettó 482 400 forintnak felel meg. A mediánbér is szépen emelkedett: a bruttó mediánbér 575 500 forint, aminek a nettója 401 100 forint. Ez 9,4, illetve 10,3 százalékos emelkedést mutat egy év alatt. De vajon mekkora kölcsönt lehet felvenni ilyen jövedelmekkel? Ennek meghatározásához először azt kell tudni, hogy a jövedelem mekkora része fordítható hiteltörlesztésre, írja a Bankmonitor.

Alapvetően az MNB előírásai alapján az igazolt nettó 600 ezer forint alatti fizetéssel rendelkezők a jövedelmüknek legfeljebb a felét fordíthatják kiszámítható kamatozású – legalább 10 évig fix, vagy a futamidő végéig változatlan a kamat – lakáshitel törlesztésére.

A nettó 600 ezer forintot elérő jövedelmeknél már a bevétel 60 százalékát is kiteheti egy kölcsön törlesztőrészlete. Nagyon leegyszerűsítve ez azt jelenti, hogy a 482 400 forintos nettó átlagbérből legfeljebb 242 200 forint, míg a nettó 401 100 forintos mediánbérből 200 550 forint fordítható hitel törlesztésére.

Mennyi az annyi az Otthon Startnál?

Az Otthon Start ma a sláger, amelynél 25 éves futamidő esetén az átlagbérből 50,8 millió forint törlesztője is kijönne, a mediánbér pedig 42,2 millió forint havi részletének megfizetését teszi lehetővé. Egy sima piaci lakáshitelt pedig nagyságrendileg 6,5 százalékos kamat mellett lehet felvenni. 25 éves futamidő esetén az átlagbérből 35,7 millió forint hitel, míg a mediánbérből 29,7 millió forint kölcsön törlesztése jönne ki.

Az alsóbb jövedelmi sávokban lévők nehéz helyzetben vannak

A KSH publikálta az első 10 hónapra vonatkozóan a jövedelmi megoszlásokat is, legalábbis láthatjuk, hogy az egyes ötödökben milyen az átlagos fizetés, olvasható a Bankmonitor elemzésében,

Első ötöd: az átlagos jövedelem bruttó 295 ezer forint, ez kedvezmények nélkül nettó 196 175 forint. Elviekben ekkora jövedelemmel felvehető 14,5 millió forint 25 éves futamidejű 6,5 százalékos kamatozású piaci hitel. De valójában ez a nettó jövedelem csak pár ezer forinttal haladja meg a minimálbért. Ekkora fizetéssel 10 millió forint közeli lakáshitel felvételére szinte semmi esély sincs. Sőt maga a hitelfelvétel is igen nehézkes. Második ötöd: az átlagos jövedelem bruttó 416 ezer forint, ez kedvezmények nélkül nettó 276 640 forint. Elviekben ekkora jövedelemmel felvehető 20,4 millió forint 25 éves futamidejű 6,5 százalékos kamatozású piaci hitel. Azért ebben a jövedelmi sávban már reális esély van a hiteligénylésre, de jó eséllyel a bankok nem engedik megterhelni a fizetés felét. Ettől függetlenül itt már reális lehet a 10 millió forint feletti hitelösszeg is. Harmadi ötöd: az átlagos jövedelem bruttó 560 ezer forint, ez kedvezmények nélkül nettó 372 400 forint. Elviekben ekkora jövedelemmel felvehető 27,5 millió forint 25 éves futamidejű 6,5 százalékos kamatozású piaci hitel. Itt még azért a bankok óvatosabb megközelítést alkalmaznak, de már lehet olyan pénzintézet, ami elmegy a jogszabályi határig is. Azért reálisabb a 15-20 millió forint körüli kölcsönösszeg. Negyedik ötöd: az átlagos jövedelem bruttó 746 ezer forint, ez kedvezmények nélkül nettó 496 090 forint. Elviekben ekkora jövedelemmel felvehető 36,7 millió forint 25 éves futamidejű 6,5 százalékos kamatozású piaci hitel. Ez azért már társigénylő nélkül is egy egészen szép jövedelem, reális az esély a hitelfelvételre, akár a jogszabályi korlát mértékéig is. Ötödik ötöd: az átlagos jövedelem bruttó 1 432 000 forint, ez kedvezmények nélkül nettó 952 280 forint. Elviekben ekkora jövedelemmel felvehető 70,5 millió forint 25 éves futamidejű 6,5 százalékos kamatozású piaci hitel. Az a jövedelem egy főtől már egészen magas, itt már potenciálisan a bankok is versenyezhetnek az adósért egyedi kamattal, kedvezményekkel.

Ami jó hír, hogy mindegyik sávban a bruttó bér 8,3-10,2 százalék között nőtt éves összevetésben. A helyzet tehát javul. Ettől függetlenül sajnos az alsó két ötödben a hitelfelvétel nagyon nehézkes lehet.