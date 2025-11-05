Súlyos biztonsági rést észleltek Dániában a Yutong autóbuszaiban, amely lehetővé teszi a buszok távolról való kikapcsolását. A rendkívüli vizsgálatot azután rendelték el, hogy a norvég közlekedési hatóságok megállapították, hogy a kínai beszállító távoli hozzáféréssel rendelkezik a járművek vezérlőrendszereinek szoftverfrissítéseihez és diagnosztikájához, amit kihasználhatnak a buszok közlekedése közbeni befolyásolására.

A potenciális biztonsági kockázatokkal kapcsolatos aggályokra tekintettel a norvég tömegközlekedési hatóság, a Ruter úgy döntött, hogy két elektromos buszt tesztel izoláltan – írja a Guardian.

A Yutong kijelentette, hogy szigorúan betartja a járművei üzemeltetésének helyszínein alkalmazandó törvényeket, rendeleteket és ipari szabványokat, és hogy az EU-ban található járműveik termináladatai az Amazon Web Services (AWS) frankfurti adatközpontjában vannak tárolva.

Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője felhívja a figyelmet, hogy Budapesten tavaly kiírt, új trolik szállítására vonatkozó tendert is a Yutong nyerte meg, ezért levélben kérdezett rá a közbeszerzési eljárást lefolytató BKK-nál, hogy milyen garanciák vannak a szerződésben arra vonatkozóan, hogy ez a Yutong által Budapestre szállítandó trolik esetében ne fordulhasson elő.

„Mivel a szerződés még nincs aláírva, ha ez nem garantálható, lehet jobb nem ilyen cégtől venni trolikat.” – írja posztjában Vitézy.