A kínai autómárkák hatalmas erővel növekednek az Európai Unió újautó-piacán. Csak novemberben 108 százalékkal több autót adtak el, mint egy évvel korábban, miközben a teljes piac mindössze 2,2 százalékkal haladta meg az előző évi szintet, írta az Automotive News Europe cikke alapján a Telex. A két legkeresettebb kínai márka az MG, és a BYD lett, 23 ezer, illetve 20 ezer személyautó regisztrációjával, ám miközben az előbbi esetében ez 20 százalékos, addig a Kínában is piacvezető BYD 230 százalékos bővülést jelent.

Az egy hónap alatt regisztrált mintegy 78 ezer kínai autó 7,8 százalékos piaci részesedést jelent az EU piacán újnak tekinthető cégek számára.

Jelentős szerepe van még a Jaeco és az Omoda márkának, illetve a Leapmotornak is, amely a Stellantis autóipari egyesülés érdekeltségébe tartozik.