A 15 ezer hitel mellett további hétezer hiteligénylési kérelmet fogadtak be a bankok; ezek jelenleg elbírálás alatt állnak, további nyolcezer szerződés pedig előkészítés alatt áll. Vagyis összesen harmincezer hitelszerződést jelent, amelyek felének már a folyósítása is megtörtént - mutatott rá Panyi Miklós államtitkár.

A már folyósított hitelek összege meghaladja az 500 milliárd forintot, további 300 milliárd forint van elbírálás alatt, és szintén 300 milliárd van előkészítés alatt. A hiteligénylések összege a program indulása óta így már meghaladja az ezermilliárd forintot. A kormány arra számít, hogy a dinamika megmarad, és a következő időszakban havonta öt-hatezer új szerződést kötnek a bankok.

A jövő év elején további lendületet adhat a programnak az egymillió forintos otthontámogatás a közszférában dolgozóknak, valamint az is, hogy bekerülnek a programba a külterületi lakóingatlanok. Az államtitkár szerint a program egy év alatt 50-60 ezer első lakásvásárlást generál, így mintegy százezer fiatal otthonteremtését tudja elősegíteni.

Az Otthon Start Programban átlagosan igényelt hitelösszeg 34 millió forint volt, az átlagos futamidő pedig 21,5 év. Az igénylők közt a házasok aránya 46 százalék, a szülők adóstársként való bevonásával a felvevők nyolc százaléka élt, az igénylők átlagéletkora 34 év, nyolcvan százalékuk 40 év alatti.

Az esetek 16-18 százalékában CSOK Plusszal együtt veszik igénybe az Otthon Start programot, míg a használt és új lakások aránya 90-10 százalék. A program hatására az első lakásvásárlók aránya 40 százalékra nőtt Magyarországon, ami a duplája a korábbinak, a befektetési célú ingatlanvásárlás aránya pedig felére csökkent. Ma Magyarországon 10-ből 4 ingatlanpiaci tranzakció Otthon Start Programos lakásvásárlás, amire a rendszerváltás óta nem volt példa, és arra számítanak, hogy ez az arány a következő évben is fennmarad.

Panyi Miklós kitért arra is, hogy a program indulása óta a harmadik hónapja csökken a lakásárak növekedésének üteme. Novemberben országosan fél százalékra lassult az ingatlandrágulás üteme, Budapesten pedig megállt, sőt a fővárosban novemberben 0,1 százalékkal csökkentek az árak. Emellett azt látni, hogy egyre több fiatal lesz albérlőből lakástulajdonos, és a bérleti díjak is elkezdtek csökkenni. Az országos csökkenés 2,6 százalék, de vannak olyan budapesti kerületek, ahol eléri a tíz százalékot is.

Az államtitkár jelezte, hogy év végén több mint 50 olyan lakásfejlesztési kérelem érkezett a kormányhoz, amely Otthon Start programos lakások építésére vonatkozik, és több mint 45 ezer lakást jelent. Ezek közül 12 projektnél már döntés született, további kettő elbírálás alatt van, ez több mint 13 ezer ingatlant jelent országszerte.