Új, alacsonypadlós BYD elektromos szóló autóbuszok állnak forgalomba hétfőtől – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK). A kényelmes, modern asszisztens-rendszerekkel felszerelt járművek közül az első öt a 105-ös és a 210-es vonalon jár majd.
A BKK megrendelésére és az ArrivaBus Kft. tulajdonában, valamint üzemeltetésében 2027-ig 82 új – 58 szóló és 24 csuklós – teljesen elektromos autóbusszal újul meg a fővárosi buszflotta – írták.
Körmendi Anikó, az Arriva Hungary Zrt. vezérigazgatója azt mondta: céljuk, hogy 2026 első negyedévében a társaság flottájában 82 vadonatúj BYD elektromos busz szolgálja Budapest mindennapi közlekedését, köztük az ország első elektromos csuklós járműveivel.
Bodor Ádám, a BKK mobilitásfejlesztési vezérigazgató-helyettese felhívta a figyelmet arra, hogy az új elektromos buszok a dízel járművekével közel azonos napi futásteljesítményt képesek egyszeri feltöltés után biztosítani. Az új buszok a kialakításuknak köszönhetően tágas elsőbbségi teret biztosítanak kerekesszékesek vagy babakocsisok számára, és kerékpárszállításra is alkalmasak – közölte.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!