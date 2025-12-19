A magyarországi kábítószer-ellenes küzdelem 2025 márciusa óta eddig nem látott méreteket öltött.

A rendőrség nemzetközi közreműködéssel

már több mint 700 milliárd forint feketepiaci értékű kábítószert és alapanyagot foglalt le.

Ez a hatalmas összeg nagyjából 50 tonnányi illegális szert jelent, amelynek nagyságrendjét Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos azzal érzékeltette, hogy a 700 milliárd forintos drogpénz már meghaladja a teljes havi magyar nyugellátási kiadások összegét. Bár az évnek még nincs vége, a márciusban indított DELTA Program már most jelentős eredményeket tudhat magáénak. A program keretében eddig csaknem kilencezer büntetőeljárás indult, másfél tonna drogot vontak ki a forgalomból, és a bűncselekményekhez köthető lefoglalt vagyon értéke meghaladja a másfél milliárd forintot. Az Országos Rendőr-főkapitányság az Economx megkeresésére megerősítette, hogy a DELTA Program eredményeiről a jövőben tervezetten negyedévente adnak majd részletes tájékoztatást,

A statisztikákat valószínűleg még drámaibbá teszi majd a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rajtaütés, amelynek során egy kiterjedt hálózatot számoltak fel a hatóságok. A nyomozók 22 sporttáskába rejtve, különböző vákuumcsomagolt kiszerelésekben összesen 320 kilogramm kristályt találtak. A gyanú szerint a bűnszervezet 2024 óta megközelítőleg ezer kilogrammnyi, azaz egymillió adagnak megfelelő kristály néven ismert kábítószert értékesített, amelynek feketepiaci értéke 6 és 10 milliárd forint közé tehető. Az akció során a rendőrök 125 millió forintnyi vagyont is zár alá vettek, beleértve készpénzt, két autót és egy családi házat is. Fontos megjegyezni, hogy ezek a tételek még nem is részesei a DELTA Program által korábban összesített másfél milliárdos vagyonmérlegnek.

A magyarországi adatok súlyát a nemzetközi trendekkel összevetve láthatjuk igazán. Az Egyesült Államok parti őrsége néhány hete Florida partjainál hajtott végre egy akciót rekordméretű fogással. Több mint 34,4 tonna kábítószert foglaltak le. Ennek becsült feketepiaci értéke 473 millió dollár, ami jelenlegi árfolyamon körülbelül 156,2 milliárd forintnak felel meg. Bár ez egyetlen akció eredménye, jól szemlélteti, mekkora tételt jelent a magyar hatóságok által idén összesített 700 milliárdos kiesés a hazai bűnözői csoportok számára. Adam Chamie, az amerikai parti őrség körzeti parancsnoka kiemelte, hogy a Floridánál lefoglalt 23 millió potenciálisan halálos adag kokain elméletileg elegendő lenne az állam teljes lakosságának túladagolásához, ami szerinte rávilágít a nemzetközi csempészhálózatok jelentette közvetlen életveszélyre.

Az Egyesült Államokban a küzdelem az elmúlt hónapokban katonai jelleget öltött. Donald Trump elnök szeptemberi utasítására az amerikai hadsereg közvetlen műveleteket indított a csempészhajók ellen Venezuela közelében, a Csendes-óceánon és a Karib-tengeren. A hírek szerint már több mint húsz hajót támadtak meg, és a katonai akciókban eddig mintegy kilencven ember vesztette életét, akiket Washington terroristaként azonosított. A stratégiaváltás legfontosabb eleme azonban az a végrehajtási rendelet, amely a fentanilt és annak prekurzorait vegyi tömegpusztító fegyvernek (WMD) minősítette. Ezzel a döntéssel a kábítószer-ellenes harc közvetlen nemzetbiztonsági kérdéssé vált, ami szélesebb hatáskört biztosít a Pentagon és a hírszerző szervek számára a mexikói kartellek és a kínai források elleni fellépéshez.