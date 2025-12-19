Az igazgatóság elfogadta Hegyi Zsolt vezérigazgató javaslatát, így a 2026-os üzleti tervben a pályafelújításokra fordítható saját forrás 60 milliárd forintra nőtt, 25 milliárddal meghaladva a 2025-ös keretet. Ehhez kapcsolódik az Európai Beruházási Bank (EIB) és a magyar állam közös, 800 milliárd forintos infrastruktúra-fejlesztési programja. Hegyi Zsolt Facebook-bejegyzésében közölte:

jövőre összesen 860 milliárd forint áll rendelkezésre a vasúti pályák karbantartására és felújítására.

A legfontosabb 2026-os felújítási munkák a következők:

Nyugati pályaudvar-Kőbánya-Kispest szakaszon felépítménycsere, 10 kitérő cseréje a Kőbánya-Teher és Kőbánya-Kispest állomásokon, a pályasebesség helyreállítása 40–60 km/h-ról 80 km/h-ra.

Hálózati szinten 40 elhasználódott kitérő cseréje a legforgalmasabb vonalakon, a lehetséges helyszínek között van többek között Budapest-Kelenföld, Rákospalota-Újpest, Debrecen és Biatorbágy állomás is.

Miskolc-Nyíregyháza vonalon hídjavítás, ágyazatrostálás, hosszúsín-csere és kitérőcsere, a 120 km/h pályasebesség visszaállítása.

60-as vasútvonalon, Gyékényes-Berzence között 15 km hézagnélküli vágány kiépítése, 10 ezer új vasbetonalj és hosszúsínek beépítésével, a 80 km/h-s sebesség helyreállítása.

1-es vonalon hároméves program indul a biztosítóberendezési zavarok csökkentésére, szigeteltsín- és alkatrészcserékkel, kábelezés-javításokkal.

A 160 km/h-ra kiépített szakaszokon karbantartások a sebesség fenntartásáért, előkészítés a Szajol-Lőkösháza szakasz 160 km/h-s üzemére 2027-től.

A cél minden beavatkozásnál a biztonság megőrzése, a lassújelek - vagyis a sebességkorlátozások - feloldása vagy megelőzése, és egy megbízhatóbb, kiszámíthatóbb vasúti közlekedés megteremtése - szögezte le Hegyi Zsolt.