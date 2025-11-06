Az Economx is beszámolt a vg.hu alapján arról a Bloomberg-hírről, amely szerint a BYD-gyár Szegeden 2026 második negyedévében kezdi meg a termelést.

A vg.hu most azt írta, hogy az információt a BYD hivatalos közleményben cáfolta, a kínai gyártó szerint félreértés történt: a termelési ütemterv változatlan, az üzemben 2025 végén elindulnak a gyártósorok, és megkezdődik a próbagyártás.

A vállalat tájékoztatása szerint a gyártás felfutása 2026 első negyedévében várható, míg a zökkenőmentes sorozatgyártás 2026 második negyedévétől indulhat.

A kínai autógyártó szerint az amerikai hírügynökség nem jól idézte a BYD alelnökét, a Stella Li által elmondottak valójában csak a 2026-os második negyedéves zökkenőmentes sorozatgyártásra vonatkoztak, nem pedig általánosságban véve a termelés megkezdésére; a próbaüzem 2025 végén elstartol.

A szegedi BYD-gyár indulása kiemelt jelentőségű a magyar gazdaság számára.