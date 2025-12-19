Az Iránytű Intézet kutatásában megállapította, hogy a választási részvételüket biztosra ígérők körében 2025 végén 42 százalékkal tartja első helyét az ellenzéki Tisza Párt, míg a Fidesz-KDNP 32 százalékon áll, 10 százalékpontos lemaradásban; a Mi Hazánk 5, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt 3, a Demokratikus Koalíció pedig 2 százalékon áll - írta a Népszava.

A lapnak Pék Szabolcs, az intézet vezető elemzője azt mondta,

a társadalom abszolút többsége, körülbelül 60 százaléka kormányváltást szeretne, a hangulat a Tisza táborán is túlmutat.

E szerint lehetnek tartalékai a Tisza Pártnak, a Fidesz-tábor mérete viszont megegyezik a kormány maradását óhajtók arányával, így egyelőre nem látszik, honnan tudna kapitalizálni a kormánypárt.

Az ország nyolc régiójából hatban Magyar Péter pártja vezet; Észak-Alföldön a Fidesz 37, a Tisza 32 százalékon áll, Dél-Dunántúlon szoros az állás: Fidesz 36, Tisza 33 százalék. Budapesten a Tisza 42, a Fidesz 26 százalékon, a Kétfarkú Kutya Párt 6, a Mi Hazánk 4 százalékon áll. Pest-megyében a Tisza 45, a Fidesz 27, a Mi Hazánk 6 százalékon. A Tisza előnye minden régióban 7-8 százalék körüli, Észak-Magyarországon szűkebb, 35-33 százalék.

Ezeken felül az Iránytű Intézet fő megállapításai a következőek:

Községekben a Fidesz és a Tisza közti különbség hibahatáron belüli (Fidesz 36 százalék, Tisza 32 százalék).

Megyei jogú városokban a Tisza előnye behozhatatlannak tűnik (42-28 százalék a javára).

Kis- és középvárosokban a Tisza átvette a vezetést.

A DK egyik településtípuson sem érné el a parlamenti küszöböt.

Kormánypárti szavazók aktivitása elmarad a Tisza Pártétól (86 százalék, 93 százalék).

A Mi Hazánk szavazói aktivitása jelentősen elmarad (76 stázalék).

A Mi Hazánk szavazói kritikusak és bizalmatlanok az intézményekkel szemben, ami távol tarthatja őket a választástól.

18-29 évesek körében a Fidesz gyengült (12százalék), a Tisza erősödött (60 százalék).

65 év felett a Fidesz vezet 46 százalékkal, a Tisza 25 százalék.

A Tisza előnye nőtt a városias, képzett, fiatal rétegekben, és javult a falvakban, alacsonyabb végzettségűeknél és az 50 év felettiek körében.

A Tisza népszerűbb mind a férfiak, mind a nők között a Fidesz-KDNP-nél.

Nyolc általánost végzettek között a Fidesz vezet, diplomásoknál a Tisza dominál.

A szakmunkás végzettségűek körében a Fidesz még 4 százalékponttal 35-31-re vezeti a pártversenyt.

A Fidesz nehezen tud új választókat szerezni a fiatal, városi, iskolázott középrétegekben.

A Tiszának leginkább nem tartalékokra van szüksége, mert a tábor mérete kiemelkedő, a győzelemhez a 90 százalék feletti aktivitást kell megtartania a választás napjáig: a mobilizáció lesz a választás kulcsa.

Az Iránytű Intézet kutatása nagymintás, 5000 fő bevonásával három hónapon keresztül vizsgálta a pártok szavazóbázisát. Az adatsor nem tekinthető szokásos „pillanatfelvételnek”, sokkal inkább összesítés, amely lehetővé teszi a pártokkal kapcsolatos mélyebb megértést. Az elemzés a részvételi kedvet, életkort, nemet és lakóhelyet is górcső alá vette 2025 szeptemberétől novemberig.