A Független Pénzügyi Közvetítők Országos Szövetsége (FPKOSZ) elemzése szerint az Otthon Start Program szeptemberi indulása miatt sok vevő erre az időszakra időzítette vásárlását, ami az ősz első hónapjaiban kiugró adásvételi számokat eredményezett. Ez a tranzakciós hullám ugyanakkor nem volt fenntartható, ezért az év vége felé az adásvételek száma mérséklődött, ami nem a kereslet eltűnését, hanem a program által kiváltott felhajtóerő fokozatos kifutását jelzi. A piac ezzel párhuzamosan visszatérhet a kiegyensúlyozottabb működéshez, amit a bővülő kínálat és az erősödő vevői kivárás is támogat.

Ehhez kapcsolódva a jelzáloghitel-kihelyezések időben eltolódva követik az adásvételek alakulását. A lakáscélú hitelek folyósítása jellemzően az adásvételi szerződés megkötése után, több hetes vagy akár több hónapos átfutással történik meg. Ennek következtében a hitelezési statisztikák nem az adott hónap aktuális tranzakciós aktivitását tükrözik, hanem elsősorban a korábbi időszakban megkötött ügyletek pénzügyi lezárását. A szeptemberi és októberi magas tranzakciószám hatása ezért az év végi hónapokban jelenik meg a hitelkihelyezési volumenekben.

A jelzáloghitelezés közvetítők által lebonyolított volumene 2025 végén csúcs közelébe érhet, amely a 60 milliárd forinthoz közelítő szeptemberi érték után októberben csaknem 100 milliárd forintra nőtt. A szövetség becslései szerint ez az érték idén decemberben meghaladhatja a 120 milliárd forintot is. A decemberi érték nem új kereslet megjelenését jelzi, hanem a korábbi adásvételek pénzügyi lezárását.

A jelenlegi trendek alapján 2026 elején kiegyensúlyozottabb piaci működés várható. Az adásvételek száma stabilizálódhat, a hitelkihelyezés a magas szintről fokozatosan normalizálódik, míg az áraknál mérsékelt, szelektív és lokálisan eltérő mozgások lehetnek jellemzők. A piacot egyre inkább a saját célú vásárlók, a tudatos finanszírozási döntések és a reális árképzés határozza meg. A 2025 végén kirajzolódó folyamatok alapján 2026 első felében egy új, fenntarthatóbb piaci egyensúly kialakulása várható.