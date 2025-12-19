Holnap délben megnyílik a Zamárdi Téli Korzó és Korcsolyapálya, amely két hónapon át tart nyitva hétvégenként és a téli szünetben – írta a We Love Balaton. Ezzel teljessé válik a Balaton körül elérhető jégpályák listája. A korzót a Zamárdi Nyitva Egyesület szervezi az önkormányzat támogatásával.
Az ingyenes programsorozatban minden hétvégén élőzene, környékbeli borászatok, finom fogások, melengető italok, fűtött gyereksarok és helyi árusok teszik hangulatossá a helyszínt.
Lesznek tematikus programok is.
- A nyitónapon karácsonyi halászléfőző versenyt tartanak,
- december 31-én pedig egy pezsgős óévbúcsúztató délutánt.
A 2026-os évben pedig:
Január 3–án pótszilveszter és újévi szaunázás,
Január 17–én Pacalkirályt választanak a Téli Korzón,
Január 31–én Nagy közös forraltborozás,
Február 21–én pedig Farsangi záróbuli várja a látogatókat.
Zamárdi mellett Siófokon, Balatonalmádiban, Balatonfüreden, Szigligeten, Keszthelyen, Fonyódon és Balatonbogláron nyílt pálya, de kicsit távolabb Salföldön, Nemesvámoson, Cseszneken és Zalakaroson csúszhatunk, Veszprémben és Ajkán pedig a helyi jégcsarnokba mehetünk korcsolyázni.
