A Deutsche Bahn, Németország állami közlekedési vállalata, a következő években jelentős elektromos buszbeszerzésbe kezd. A flottabővítés részeként több mint 3000 új járművet szereznek be, amelyek összértéke közel egymilliárd euró.

A fő beszállító a müncheni MAN lesz, ahonnan a rendelés döntő része érkezik. A kínai BYD csupán a rendelés kisebb szeletére kapott megbízást: a megrendelésből mintegy 200 darab a komáromi BYD-gyárban, Magyarországon készül majd, a deutschlandfunk.de beszámolója szerint.

A Deutsche Bahn már korábban is rendelt buszokat a MAN-tól, a legutóbbi 15 évben közel 5000 járművet üzemeltettek városi és távolsági közlekedésben, írta a dpa német hírügynökség megjegyezve, hogy a Spiegel szerint a DB Regio először 2021-ben rendelt elektromos buszokat a BYD- től. A mostani megrendelés a flottamodernizáció és a fenntartható közlekedés egyik legnagyobb lépése a német piacon.

A BYD-től származó beszerzést többen bírálták, egyesek szerint a kínai gyártó biztonsági kockázatokat jelenthet. A német Zöldek hangsúlyozzák, hogy fontos biztosítani: a kritikus közlekedési infrastruktúra ne legyen manipulálható, és a flották távoli leállítása kizárt legyen. A Spiegel szerint a rendelés heves kritikát váltott ki a vasúti és közlekedési szakszervezetből (EVG) is. „Olyan, mintha rossz vicc lenne, hogy éppen egy állami vállalat akar olcsó elektromos buszokat vásárolni Kínából” - mondta az EVG vezetője, Martin Burkert.

A Deutsche Bahn tervei szerint az új buszokat 2027 és 2032 között állítják forgalomba. A vállalat szerint a vasúti leányvállalat, a DB Regio által üzemeltetett buszjáratokat naponta körülbelül 1,5 millió utas használja Németországban.