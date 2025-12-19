Az Alternatív Szabadság Párt (ASP) pénteki közlése szerint az egészségügyi bérek és a nyugdíjasok helyzete kiemelt témaként szerepelt a párt szakmai egyeztetéseinek napirendjén. Az ASP hangsúlyozta:

az egészségügyi dolgozók túlterheltsége hosszú távon az ellátórendszer működőképességét veszélyezteti. A nyugdíjasokat érintően a párt tarthatatlannak nevezte a jelenlegi, 28 500 forintos minimálnyugdíj összegét, és jelezte, az átlagos nyugdíjak nem biztosítanak kellő megélhetést.

Emellett az ASP közölte, milyen nyugdíjas reformjavaslataik vannak.

Az ASP tájékoztatása alapján az egészségügy területén a megbeszélések középpontjában az ágazati béremelések szükségessége, a munkaterhek csökkentése, valamint a munkaidő mérséklése állt. A párt szerint az egészségügyi dolgozók jelenlegi túlterheltsége hosszú távon veszélyezteti az ellátórendszer működőképességét, ezért

kiszámítható életpályamodellre és érdemi bérrendezésre van szükség.

A nyugdíjasokat érintő kérdések kapcsán az ASP hangsúlyozta: a jelenlegi, 28 500 forintos minimálnyugdíj összege tarthatatlan. A párt álláspontja szerint

a 120–150 ezer forint közötti átlagnyugdíjak nem biztosítanak megélhetést, különösen a megemelkedett megélhetési és rezsiköltségek mellett.

Az Alternatív Szabadság Párt közleményében kiemelte: az egészségügy és a nyugdíjrendszer problémái nem halogathatók, ezek társadalmi szintű megoldást igényelnek. Az ASP szerint a bérek, a munkaidő és a nyugdíjak kérdése nem politikai vita tárgya, hanem alapvető megélhetési kérdés.

A szakmai egyeztetések januárban folytatódnak, és az egészségügyi, valamint nyugdíjas reformjavaslatok a 2026-os választási program kiemelt elemei lesznek – ígérték.

Ismert, immár sok év óta, 2008. január 1. óta változatlan a minimálnyugdíj összege Magyarországon.