Mészáros Lőrinc, a Puskás Akadémiát működtető alapítvány kuratóriumi elnöke a Nemzeti Sportnak adott interjúban elmondta: „volt és van mire büszkének lennünk a mögöttünk hagyott időszakban. Kezdjük ott, hogy nagyon közel voltunk ahhoz, hogy a Fradi mellett második magyarként európai főtáblára kerüljünk, Firenzében hatalmas élmény volt látni a csapatunk kitűnő játékát” – mondta. Hozzátette, külön öröm, hogy Pécsi Ármin, a tizenéves kapusuk rekordösszegért igazolt a Liverpoolhoz, és a bajnokság legjobbjának saját nevelésű játékosukat, Nagy Zsoltot választották az MLSZ-nél.

„Joe esetében, aki 14 éves kora óta játszik nálunk, úgy éreztem, kivételt kell tennem, és sikerült olyan ajánlatot tennünk, amely garantálja, hogy a mi játékosunk marad. Számunkra ő igazi ikon, példakép az akadémistáinknak, a válogatott keret alapembere” – tette hozzá.

„Az állandóság a futballban is nagyon fontos érték, hasonlóan a politikához” – fogalmazott a Mészáros Csoport tulajdonosa, aki beszélt arról is, hogy a sportért felelős államtitkárság jelentősen átalakította a támogatási rendszert. Körülbelül a felére csökkent a Puskás Akadémiának juttatott állami pénz, „ez a mi esetünkben milliárdos nagyságrendű kiesést jelent. Hatékonyabbá kellett tennünk az intézményt, több szponzori pénzre van szükségünk, és át is kellett szerveznünk az akadémia működését” – szögezte le Mészáros Lőrinc.

„Nem egyszerűen futballakadémia vagyunk, ez egy komplett sportfalu, tizenegy pályával, sportcsarnokkal, konferenciaközponttal, saját középiskolával, szállodával, kollégiumokkal és így tovább” – hangsúlyozta.

Arra a felvetésre, hogy lehetséges-e hosszú távon rendszeres és jelentős bevételt tervezni a Puskás Akadémiánál és a magyar futballban saját nevelésű játékosok eladásából, úgy válaszolt: „ez egyelőre nehéz, aminek több oka is van, de nincs összefüggésben a játékosok tudásával, valódi értékével”.

„Főszponzorai vagyunk a horvát első osztályú Eszék csapatának, ezért az ottani viszonyok révén van összehasonlítási alapom. Alig dolgozik magyar edző a nyugat-európai profi futballban, például horvát sokkal több, ők előszeretettel igazolnak horvát játékosokat. És a transzferértékük akár ugyanolyan tudással is eleve nagyobb, mint a magyar játékosoké. Fontos a játékosügynökök szerepe, kapcsolatrendszere is. Van előrelépés ezen a területen is, de amíg például az NK Osijek költségvetésének nagyjából harminc százalékát fedezik a játékostranszferek, nálunk ez az arány elenyésző. Továbbra is nagy szükség van a szponzorokra” – fogalmazott.

Közölte, nem hisze el Kulcsár Krisztiánnak, a Tisza Párt sportpolitikusának, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) korábbi elnökének, hogy a párt választási győzelme esetén meghagyná a sport jelenlegi mértékű támogatását. „Miután akár naponta többször is megváltoztatják a véleményüket, a Tisza Párt politikusainak egyetlen szavát sem hiszem el. Ráadásul nyilvánvaló, hogy ha bevezetik az általuk tervezett adózási szabályokat, akkor a magyar sportnak annyi. A tao és az állami segítség nélkül nem működtethető az utánpótlás- és az amatőr sport, az elmúlt másfél évtizedben kiépült infrastruktúra, a magyar vállalkozások tervezett megsarcolása a vagyonadóval együtt pedig a szponzorációt fogja megölni a versenysportban. A baloldal sajnos mindig a multinacionális cégek érdekeit helyezi a magyar vállalkozások boldogulása elé, a multik pedig minimális mértékben támogatják a magyar sportot, szemben velünk, hazai vállalkozásokkal. Az én cégcsoportom is jelentősen, több tízmilliárd forinttal segíti nemcsak a futballt, hanem a kézilabdát, röplabdát, ökölvívást, magát a Magyar Olimpiai Bizottságot és szinte minden sportágat” – fejtette ki.

Mészáros Lőrinc arról is beszélt, hogy manapság sokkal kevesebb ideje jut a sportra. „Létrehoztam egy rendszert, kineveztem egy menedzsmentet, amelynek révén az akadémia ma már önjáró. Nekem más feladataim vannak, hiszen egy csaknem ötszáz vállalatból álló cégcsoportot irányítok. A hazai bajnoki meccseken persze, ha tehetem, itt vagyok, a nemzetközi kupameccsekre is el szoktam utazni. Néha kimegyek a Veszprém kézilabdameccseire, de minden sportot követek. És persze magam is mozgok, sportolok, hetente általában háromszor megyek az edzőterembe” – zárta.