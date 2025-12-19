Nem Ukrajna megsegítéséről, hanem 90 százalékban Oroszország legyőzéséről szólt valójában a csütörtöki uniós csúcs ülése – így értékelte a tegnap lezajlottakat Orbán Viktor pénteki sajtótájékoztatóján, melyet Brüsszelben tartott. Hozzáfűzte, a maradék 10 százalék a magyar, a cseh és a szlovák „békét csináló” hozzászólás volt.

Nem is politikai tanácskozás volt, hanem haditanács

– fogalmazta meg benyomását a miniszterelnök, aki nagyon kiélezettnek látta a helyzetet.

A kormányfő eleinte azt ecsetelte, hogy Brüsszel ugyan szép város, de az ördög még sosem volt olyan csinos, mint manapság. Majd a 2022 óta befagyasztott orosz vagyon ügyéről azt mondta, ez egy azonnali és súlyos veszély: 210-230 milliárd eurónyi pénzről van szó, devizatartalékokban, többek között részben idehaza is, így az Orbán-kormány kész kimenekíteni azt a nyugat elkobzása elől.

Gondolatmenete szerint a két harcoló fél egyikétől elvett pénzt a másiknak adni egy hadüzenettel ér fel. Orbán szerint a belga miniszterelnöknek köszönhetően elhárult a közvetlen veszély, amikor „megölte” ezt az előterjesztést.

„Belgium pénzügyi csődje forgott kockán”

– magyarázta, milyen megfontolás vezérelte a belga hivatali partnerét.

Azt is elmondta, szerinte nem egyértelmű, ki támadott meg kit, bár elismerte, Ukrajna erőszak alá vont ország. Egyúttal kijelentette, nem igaz, hogy a nyugat-európaiaknak ez a háború egy fillérjükbe sem kerül.

Történelmi párhuzamok és a vétó

A közös hitelfelvételről kifejtette, ez egy Ukrajnának szánt hadikölcsön 90 milliárd euró értékben, ebben Szlovákia, Csehország és Magyarország nem kívánt részt venni. Most pedig szavai szerint az EU többi 24 tagállama fut a pénze után, azt várva, hogy Oroszország veszít és jóvátételt fizet majd. A kormányfő párhuzamot vont az első világháborúba sodródás és a jelen között. Sőt, szerinte akkora a történelmi kihívás, hogy Horthy Miklósnál és Tisza Istvánnál is nagyobb politikai teljesítményt kell nyújtaniuk. Jelezte, az EPP-ből, a Néppártból indul ki minden, ami egy „háborús párt”, egy „német párt”.

Azt ugyancsak elmondta, azért nem vétózott, mert úgy ítélte meg, hogy az ország nem bírná ki egyszerre a német, a francia és az olasz csizma nyomását a mellkasán. Ezt az elérhető cél érdekében tette, ami pedig a kimaradás.

A vétójog érvényes és hasznos eszköz, anélkül nincs is értelme, hogy az unióban legyünk

– húzta alá az egyik kérdésre reagálva a brüsszeli uniós csúcsot követő pénteki sajtótájékoztatóján Orbán Viktor.

A miniszterelnök azt is kijelentette: egyenes összefüggés van a nemzeti szuverenitás és az életszínvonal között, „ezért nem szabad részt vennünk egy birodalomban”.

„Ha a nemzetállamoktól el tudják venni döntő kérdésekben a vétójogot, akkor az egész Európai Unió átalakul egy birodalommá, ami nemcsak egy szuverenitás-kérdés a magyaroknak, nekem, speciel, személyesen is az, hanem az gazdasági kérdés is. Én még olyat nem láttam, hogy mi egy elnyomó birodalom keretein belül éltünk volna jól” – érvelt Orbán Viktor.

Elmondása alapján annak ára volt, hogy Magyarország nem élt a vétó eszközével, a szankciós csomagok esetén például akkor nem tettek így, ha az alapvető magyar érdekeket figyelembe vették, például a nukleáris területet kivették az intézkedések hatálya alól.

Orbán úgy véli, azért nem zajlanak érdemi tárgyalások az EU következő hétéves költségvetéséről, mert várják a magyar országgyűlési választás eredményét, mert ha a jelenlegi koalíció nyer, az élni fog adott esetben vétójogával, ha „az Európai Néppárt magyarországi lerakata, a Tisza”, akkor szerinte más a helyzet.

Az amerikai-orosz tárgyalások szerepe

A Floridában zajló amerikai-orosz tárgyalásokról szólva a kormányfő úgy nyilatkozott, „az álláspontokat elválasztó különbségek világosan láthatók”, ami azért előrelépés, mert „ebben az egész háborúban a gomolygás a legnagyobb probléma”, az, hogy konkrétumok, kitűzött hadicélok nincsenek.

Szerinte egy amerikai-orosz egyezség esetén születhetnek olyan pénzügyi megállapodások, amikben szerepet játszhatnak a befagyasztott orosz eszközök.

Úgy gondolja, az uniós döntés éppúgy nem lehet a béke akadálya, mint az Ukrajnának megszavazott 90 milliárd eurós összeg sem, hiszen őket ekkora összeg „nem húzza ki a vízből”, hiszen az ország stratégiai vereségben van; minél tovább tart a háború, annál gyengébb lesz az ukrán tárgyalási pozíció a harctéri hátrálásból fakadóan.

Az Európai Unió közvetlen katonai részvétele nélkül ezt a háborút nem lehet megnyerni az oroszokkal szemben – vélekedett Orbán Viktor, hangsúlyozva, hogy az Egyesült Államok mindmáig látja el olyan eszközökkel, információkkal Ukrajnát, amelyek máshonnan nem beszerezhetők, és amelyek nélkül leállna az ország hadigépezete.

A V4-ek felélesztésének kísérlete

A visegrádi országokkal kapcsolatos kérdésre elmondta, hogy lengyel kollégájával is egyeztetett, miután Magyarország adja a V4-ek elnökségét, és megígérte neki, hogy nem fognak olyan kérdést, ideértve a háború és a béke kérdését, napirendre tűzni, amelyen tudottan különböző állásponton vannak az országok.

Ugyanakkor az energia kérdésében mind a négy ország egy malomban őröl

– fogalmazott a kormányfő, jelezve, hogy ezzel kapcsolatban a lengyel miniszterelnök időt kért a válaszra.

Emlékeztetett, miután régóta nem működik a V4-es formáció, „szétverték a németek”, ezért csütörtökön Szlovákia, Csehország és Magyarország ad hoc ült össze.

Migrációban szerencsésebb ágon vagyunk

A kampányra is szakított időt: szerinte minden azon múlik, hogy háború- vagy békepárti kormánya van egy országnak, majd azt javasolta, háborúpárti kormányokra ne szavazzanak az emberek, adják a voksaikat a béke mellett kiálló pártokra. Egyben a tiszás EP-képviselőket is vastagon bírálta.

A migrációs paktumról szólva a miniszterelnök kijelentette, ezt Magyarország továbbra sem fogadja el. Felidézte, csütörtökön összeült 8-9 migrációellenes kormányfő, hogy megvitassa a kérdést, és nekik is azt javasolta, hogy lázadjanak fel ebben az ügyben. Orbán Viktor úgy látja, mi még a szerencsésebb ágon vagyunk eddig ez ügyben.