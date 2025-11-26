Szerda délután Orbán Viktor Facebook-oldalán megjelent egy videó, melyben választ ad arra, hogy a frissen lezárult kormányülésen milyen kérdésekről határoztak a kabinettel.

A miniszterelnök szavai szerint „impozánsak” a fix 3 százalékos otthontámogatási hitelhez kapcsolódó eredmények. A fiatalok szerinte „komolyan gondolják, hogy most ők következnek”, célzott arra, milyen lehetőség rejlik az Otthon Start hitelprogramban.

A programot folytatni fogjuk, nyugdíjemelés, 14. havi nyugdíj bevezetésének módja, következő évi nyugdíjemelés mértéke

– ígérte a kormányfő, hozzátéve: tárgyaltak energetikai kérdésekről is, hogyan tudnának segíteni a háztartásoknak és a cégeknek abban, hogy a zöldenergiát, jelesül a napenergiát el is tudják raktározni.

Tehát a kkv-kat is érintené ez, sőt beszéltek nagyvállalati szinten is használható energiatámogatási programról és egy tucat más kérdésről is.

Semmi szükség megszorításokra

– szögezte le Orbán Viktor.

A kormányülésen hozott döntéseket valószínűleg a nyilvánosság is megismerheti a csütörtök délelőtti Kormányinfón, amiről részletesen beszámolunk majd az Economx hasábjain.