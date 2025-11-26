Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára az ingatlan.com podcastműsorában nézői kérdésre azt mondta, hogy a kormányzat már vizsgálja a kiterjesztés lehetőségét, amely több tízezer épületre nyithatná meg a támogatási lehetőséget. A lépés a meglévő ingatlanok mellett a frissen parcellázott külterületi telkeken várható új építkezéseket is felpörgetheti.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője elmondta, hogy a Lechner Tudásközpont adatai szerint országosan több mint 150 ezer külterületi lakóingatlant tartanak nyilván. Ez azért lényeges, mert a külterületi lakóingatlanok eddig átlagosan 30–40 százalékkal olcsóbbak voltak a belterületieknél, részben a rosszabb infrastruktúrájuk miatt, de sokkal inkább amiatt, hogy a bankok eddig ezeket az ingatlanokat nem hitelezték.

Ha az Otthon Start Programba (OSP) ezek az ingatlanokra is bekerülnek, az nemcsak az érintett lakások piacát élénkítheti, de a korszerűsítésüket is felgyorsíthatja. Ráadásul a lakáspiaci kereslet egyértelműen az OSP-kompatilis ingatlanok irányába mozdult el, mivel ezekre igényelhető a 3 százalékos fix kamatozású hitel. Az ingatlan.com felületén elérhető Hitelintéző segítségével november közepétől tudnak az első lakásvásárlók online formában is előminősítést kérni otthon startos hitelre, és a 3 százalékos hitel dominanciája itt is megmutatkozik.

Hol található a legtöbb ilyen ingatlan?

A Lechner Tudásközpont friss adatai szerint Magyarországon több mint 150 ezer külterületi lakóingatlan található, amiből 29 ezer zártkerti besorolású. A négy legnagyobb állományú vármegye messze kiemelkedik az országos mezőnyből:

Bács-Kiskun vármegyében több mint 42 ezer külterületi és zártkerti lakóingatlan van, ami az országos állomány közel 30 százalékát jelenti. Csongrád-Csanádban 21 ezer ingatlan található, ez az országos mennyiség mintegy 14 százaléka. Pest vármegyében 22 ezer ilyen ingatlan szerepel a nyilvántartásban, ami a teljes országos állomány több mint 15 százalékát adja. Szabolcs-Szatmár-Beregben 13 ezer külterületi lakóingatlant tartanak nyilván, ami az országos mennyiség 9 százaléka.

A zártkerti lakóingatlanok megoszlása is koncentráltnak mondható. Bács-Kiskunban több mint 5500 zártkerti lakóingatlan található, ami az országos zártkerti lakóingatlan-állomány közel ötödét jelenti. Pest vármegyében majdnem 5200 ilyen ingatlan van, a teljes mennyiség csaknem 18 százaléka. Békés vármegyében több mint 3 ezer zártkerti lakóingatlant tartanak nyilván, ami a hazai állomány több mint 10 százaléka. Hajdú-Biharban majdnem 2700 ilyen ingatlan szerepel, ami országosan több mint 9 százalékos részesedést jelent.