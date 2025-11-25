„2025 egyértelműen a fiatal lakásvásárlók éve: a 20-40 éves korosztály rekordarányt ért el a piacon, és ma ők adják a lakásvásárlások motorját. Az országos adatok alapján a fiatalabb korosztályok látványosan nagyobb alapterületű otthonokat vásárolnak, mint korábban, és mindeközben átlagosan egyre magasabb költési szint is jellemzi őket” – mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.

Vidéken a 30–40 éves korosztály adta a vevők 29 százalékát, ezzel a legnagyobb vásárlói csoporttá vált, míg a 20–30 évesek 19 százalékos aránnyal a második legaktívabb fiatal rétegként jelentek meg a piacon.

Az adatokból jól látható, hogy a 30-40 évesek nemcsak a legaktívabbak, de a legmagasabb átlagos költési értékkel is rendelkeznek. A megvásárolt ingatlanok átlagos mérete pedig szintén ebben a korcsoportban a legmagasabb (96 m2), ami hosszú távra tervező, stabil otthonteremtő magatartásra utal.

Külön érdekesség, hogy a 20-30 évesek átlagosan 85 m2-es átlagos alapterületet választanak, ami jelentősen meghaladja a korábbi évek belépő szintű garzonpreferenciáit. A fiatalok célzott és nagyobb léptékű vásárlásai így a teljes keresleti szerkezetet érezhetően eltolják.

Budapesten érkeznek a tinédzserek

A fővárosban még élesebben rajzolódik ki a generációváltás: a 30-40 év közöttiek adták a vásárlók 32 százalékát, ezzel messze a legnagyobb budapesti korcsoportot alkotva, míg a 20-30 évesek a vidéki aránnyal megegyezően ugyancsak 19 százalékos részesedéssel kerültek a második legaktívabb fiatal réteg pozíciójába.

A 20-30 éves korosztály aránya az utóbbi években átlagosan 8-12 százalékot tett ki. Még idén az első félévben is megmaradt 7-13 százalékos értékeken, majd a koraőszi hónapokban ugrott meg az arány. A fővárosi vásárlások átlagárai és átlagos ingatlanméretei is egyértelműen a fiatalabb korosztályok előretörését mutatják.



A budapesti adatok alapján tehát a 30-40 évesek nem a legmagasabb költési szinttel rendelkeznek, de továbbra is stabil, erős jelenlétű, domináns vevői réteg. Ezzel szemben a 20-30 évesek átlagosan 60 m2-t vásárolnak, ami a fővárosi belépőszinthez képest magasabb alapterületnek számít. Legtöbbet pedig továbbra is a 40-50 és 50-60 éves korosztály tagjai költenek, de arányuk jóval alacsonyabb a fiatalabb generációkénál.