Donald Trump amerikai elnök mindenekelőtt azt akarja, hogy a felek aláírjanak egy békemegállapodást az orosz-ukrán háború ügyében, és az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákról csak ezután kíván tárgyalni – nyilatkozta több, a folyamatokra rálátó forrás a Politicónak.

A lap forrásai szerint

épp ezért Trump addig nem hívja meg újra a Fehér Házba Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, amíg az alá nem írja a – háborút lezárni szándékozó – dokumentumokat.

Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere egy keddi közös egyeztetésen azt állította, Trump hosszú távú garanciákban gondolkodik, amelyek biztosítják majd, hogy Ukrajna valóban biztonságban érezhesse magát, és ne kelljen tartania egy újabb orosz támadástól a jövőben.

Kijev részéről a nyugati biztonsági garanciák szavatolása jelenti a békekötés sarokkövét – ismerte el Rubio, ám a hétvégi genfi tárgyalásokról részleteket nem árult el. A külügyér nyilatkozata után az ügyben az amerikai kormányzat is megszólalt.

A Trump-adminisztráció többször is nyilvánosan és privát keretek között is megerősítette, hogy minden megállapodásnak teljes körű biztonsági garanciákat és elrettentő hatást kell nyújtania Ukrajna részére”

– húzta alá a Fehér Ház szóvivője, Karoline Leavitt a végleges béketervre célozva.

Ismeretes, egy hete szivárgott ki a publikum számára egy 28 pontos orosz-amerikai béketerv, ami lesújtó feltételekre késztetné Ukrajnát, sőt erre válaszul még maga Zelenszkij is kényszerű válaszútról beszélt drámai beszédében. Később azonban az amerikaiak lassanként kihátráltak a tervezet mögül, s azt kommunikálták, a béketerv főként a már korábban ismertetett orosz követelések összefoglalója. A kérdéskörnek további színezetet ad, hogy Bloomberg lehozta egy kiszivárgott telefonbeszélgetés leiratát, melyben Trump különmegbízottja, Steve Witkoff tanácsokkal látta el Jurij Usakov orosz elnöki külpolitikai tanácsadót arról, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök milyen gesztusok bevetésével próbálja Trump bizalmát elnyerni.