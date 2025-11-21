Oroszország mentesül a nyugati szankciók alól, újra csatlakozik a G7-hez, és visszaszerzi befagyasztott vagyonának nagy részét Donald Trump ukrajnai béketerve értelmében – derül ki a The Telegraph összeállításából.

A háború lezárását célzó vitatott, 28 pontos tervet amerikai és orosz tisztviselők titokban dolgozták ki az elmúlt hetekben.

A béke áraként Ukrajna katonai helyzetét megbénítaná azáltal, hogy a hadsereg méretét a felére csökkentené, megtiltaná az országnak a nagy hatótávolságú rakéták birtoklását, és leállítaná leghatékonyabb harci egységeit.

Vlagyimir Putyin jogot szerezne a Donyeck és a Luhanszk régiók felett, valamint nemzetközi elismeréssel a 2014-ben annektált Krím félsziget hosszú távú megszállásáért.

Oroszország visszatérhetne a G7-csoportba, illetve az immár a G8-csoportba.

Feloldanák a Moszkvával szembeni összes nyugati szankciót.

Gazdasági lendületet kapna az Egyesült Államokkal kötött sarkvidéki kutatási megállapodás.

A megállapodás értelmében Oroszország visszakapja a világszerte lefoglalt mintegy 300 milliárd euró értékű befagyasztott vagyon nagyjából kétharmadát.

A fennmaradó 100 milliárd eurót a háború sújtotta Ukrajna újjáépítési projektjeire fordítják.

Az Egyesült Államok a projektek nyereségének felét kapja.

„Miután megállapodnak a jövőbeni területi megállapodásokban, mind az Orosz Föderáció, mind Ukrajna vállalja, hogy nem változtatja meg ezeket a megállapodásokat erőszakkal. A biztonsági garanciák nem érvényesek e kötelezettségvállalás megszegése esetén” – áll a tervben.

A zaporizzsjai atomerőművet az ENSZ felügyelete alatt indítják újra, és az ellátás felét Ukrajnának, a másik felét pedig Oroszországnak biztosítják.

Önvédelem érdekében Ukrajna kénytelen lesz 600 ezer főre korlátozni fegyveres erőinek méretét, és nem kaphat olyan rakétákat, amelyek képesek eltalálni Szentpétervárt vagy Moszkvát.

Kijev egyelőre meg nem határozott biztonsági garanciákat kap, de nem állomásoztathat a területén NATO-csapatokat.

Ukrajnát támogató külföldi vadászgépek állomásoznak majd Lengyelországban.

„Amennyiben Oroszország megtámadja Ukrajnát, a határozott, összehangolt katonai válaszlépések mellett minden globális szankciót visszaállítanak, az új terület elismerését és a megállapodás minden egyéb előnyét visszavonják” – áll a javaslatban.

Az Európai Uniót arra fogják kérni, hogy gyorsítsa fel Ukrajna tagsági kérelmét, de a NATO-csatlakozásról szó sincs.

Egy magas rangú amerikai tisztviselő a Reutersnek elmondta, hogy a tervet Rusztem Umerovval, Zelenszkij kormányának magas rangú tagjával folytatott megbeszéléseket követően állították össze, aki a terv pontjainak többségével egyetértett, miután módosításokat eszközölt.

Csütörtökön az európai államok, élükön Franciaországgal, azzal vádolták az amerikai elnököt, hogy legújabb tűzszüneti javaslatával megpróbálja Kijevet „kapitulációra” kényszeríteni Oroszországgal szemben.

Az európai vezetők által az amerikai javaslatokkal szemben megfogalmazott éles kritikák ellenére Volodimir Zelenszkij beleegyezett, hogy

„a terv rendelkezésein olyan módon dolgozzon, amely igazságos véget hoz a háborúnak” – mondta egy ukrán tisztviselő.

Zelenszkij várhatóan a következő napokban közvetlen tárgyalásokat folytat Trumppal.