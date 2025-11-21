Az Egyesült Államok jövő csütörtökig békemegállapodást akar Ukrajnától. Washington azzal fenyegette meg Kijevet, ha nem írják alá Donald Trump tervét, akkor

„leállítják Ukrajna fegyvereit és hírszerzését”.

Források szerint Ukrajnára nagyobb nyomás nehezedik Washington részéről, hogy meghajoljon az amerikai elnök követelései előtt, mint a korábbi tárgyalási erőfeszítések során valaha.

„Meg akarják állítani a háborút, és azt akarják, hogy Ukrajna fizesse meg az árát”

– mondta az egyik forrás a Reutersnek, amelyet a The Telegraph idézett.

Volodimir Zelenszkij csütörtökön kijelentette, hogy a tervet fogja alapul venni az Oroszországgal folytatott tárgyalásokhoz, de Kijev figyelmeztetett, hogy a vörös vonalakat semmilyen békemegállapodásban nem szabad átlépni.

Az ukrán vezető pénteken beszélt európai szövetségeseivel, köztük Keir Starmerrel és Emmanuel Macronnal, akik

„üdvözölték az Egyesült Államok erőfeszítéseit”, de „igazságos és tartós békét” szorgalmaztak Ukrajna számára.

A 28 pontból álló amerikai–orosz béketerv alapjaiban forgathatná fel az ukrajnai háborúról eddig kialakult képet: Oroszország jelentős területeket kapna, visszatérhetne a G7-be, mentesülne a nyugati szankciók alól, visszaszerezné befagyasztott vagyonának nagy részét, miközben Ukrajna hadseregét lefeleznék, a NATO-csatlakozást pedig elfelejthetik Kijevben.

Pénteken a Kreml továbbra is azt állította, hogy nem kapta meg Trump béketervét, de figyelmeztette Zelenszkijt, hogy „most” tárgyalnia kell, különben további területeket veszíthet.

Vlagyimir Putyin szóvivője azt mondta: „Az orosz fegyveres erők hatékony munkája meg kell győzze Zelenszkijt: jobb tárgyalni és megtenni most, mint később.”