A tárcavezető a mosószivacsokat gyártó Scrub Daddy újabb magyarországi beruházásnak bejelentésében arról számolt be, hogy a Mártélyon már jelen lévő amerikai vállalat 1,5 milliárd forint értékű fejlesztést hajt végre a kormány 260 millió forintos támogatásával, aminek nyomán a munkavállalói létszám 160 fölé emelkedik.

Aláhúzta, hogy a cég hazánkban előállított termékeit több mint hetven országba exportáljuk, így Magyarország a Scrub Daddy globális működésének egyik kiemelten fontos helyszíne.

"Mi kis ország vagyunk, és ezért nagy tisztelettel tekintünk azokra, akik valami kicsiből képesek valami igazán nagyot létrehozni. Az, hogy önök gyakorlatilag startupként indultak, majd kiléptek a globális piacra, olyan teljesítmény, amelyet elismerünk és nagyra becsülünk (...) Örömmel tölt el bennünket, hogy ebben a sikertörténetben a magyarok is részt vehetnek" - fogalmazott.

"Szeretném külön megköszönni a hozzáállásukat a magyar munkavállalóikhoz is. Mind tudjuk, hogy az alkalmazottak nagyon szeretnek a Scrub Daddy-nél dolgozni, ahol megbecsülik és tisztelik őket. Ez pedig biztosítja, hogy még a térség rendkívül éles munkaerőpiaci versenye mellett is mindig rendelkezésre álljon az a tehetség, amelyre a további fejlődéshez szükségük van" - fűzte hozzá.

Szijjártó Péter ezután a 3D-nyomtatással foglalkozó Formlabs újabb budapesti beruházásnak bejelentésén is részt vett, ahol elmondta, hogy a hazánkban szintén már jelen lévő amerikai cég szoftverfejlesztési beruházást hajt végre 3,3 milliárd forint értékben, amelyhez a kormány 670 millió forintos támogatást nyújt, így segítvén elő tizenöt új, magas képzettséget igénylő munkahely létrejöttét.

Kiemelte, hogy mindez hozzájárul a magyar gazdaság dimenzióváltásához, különös tekintettel arra, hogy a cég a hazai egyetemekkel is szorosan együttműködik, így fontos része van abban, hogy a fiatalok naprakész tudást szerezzenek az újonnan létrejövő munkahelyek betöltéséhez.

"Ez a beruházás kiváló példája annak, hogy hogyan mozdulunk el a termeléstől a kutatás-fejlesztés irányába, és hogyan növeljük a hozzáadott értéket a gazdaságban" - mutatott rá.

Szijjártó Péter köszönetet mondott a Formlabs vezetőinek, amiért ismét bizalmat szavaztak Magyarországnak, és megerősítette, hogy a kormány támogatására a továbbiakban is számíthatnak.

Illetve tudatta, hogy a beruházásért komoly nemzetközi verseny folyt, amelyben hat másik ország is részt vett, de végül hazánk került ki győztesként.

Harmadikként pedig az orvosi műszerek és eszközök gyártása terén a világpiac vezetői közé tartozó Becton Dickinson a fecskendőgyára mellé olyan sterilizáló üzemet is épít Környén, amilyen nincs egész Közép-Európában.

A miniszter aláhúzta, hogy

a három új amerikai beruházásról 21,5 milliárd értékben született megállapodás, a kormány négymilliárd forintos támogatása mellett.

"Mindez jól mutatja, hogy az idei évben egy teljesen új korszakba lépünk a magyar-amerikai kapcsolatban, amelyet a barátság, a szövetség és a kölcsönösen előnyös gazdasági együttműködés jellemez" - jelentette ki.

Valamint emlékeztetett rá, hogy idén 190 milliárd forinttal rekordot döntött a Magyarországra érkező amerikai beruházások értéke, amire korábban nem volt példa.

"Ez egyúttal azt is biztosítja, hogy az amerikai befektetők továbbra is a harmadik legnagyobb külföldi befektetői csoportot alkossák Magyarországon" - összegzett.