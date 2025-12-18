Japán LNG-importjának mintegy kilenc százalékát Oroszországból fedezi, teljes egészében a Szahalin-2 projektből, amelyben a Mitsui & Co. és a Mitsubishi Corp. japán kereskedőházak jelentős részesedéssel bírnak. A Szahalin-2 projektből származó szállítások túlnyomó része a szerződések szerint 2028 és 2033 között fokozatosan kifut.

A mentesítő döntés annak ellenére született meg, hogy az Egyesült Államok nyomást gyakorol Kínára, Indiára és Japánra az orosz olaj- és LNG-vásárlások csökkentése érdekében.

Az amerikai pénzügyminisztérium egy másik mentességet is meghosszabbított 2026. június 18-ig: ez az orosz bankokkal - köztük a Gazprombankkal - folytatott, polgári nukleáris energiához kapcsolódó tranzakciókra vonatkozik.

A Reuters értesülései szerint Takaicsi Sanae japán miniszterelnök októberi tokiói találkozóján jelezte Donald Trumpnak: az orosz LNG-import betiltása Japán számára nehezen kivitelezhető, és az esetleges japán kivonulás elsősorban Kína és Oroszország érdekeit szolgálná.