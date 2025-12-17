A londoni FTSE-100 mutató 0,92 százalék plusszal, a frankfurti DAX-index 0,50 százalék mínusszal zárt, a párizsi CAC-40 index 0,25 százalékkal gyengült. Az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,58 százalékkal csökkent. Milánóban 0,25 százalékos, Madridban 0,10 százalékos nyereséggel zárult a kereskedés.
A Brent olaj ára hordónként 59,81 dollárra emelkedett, ami 0,89 dolláros, 1,51 százalékos drágulás az előző napi, közel ötéves mélypont után. A drágulást az okozta, hogy Donald Trump amerikai elnök elrendelte a szankció alatt álló venezuelai olajszállító tartályhajók ki- és belépésének blokádját.
Az arany határidős jegyzése 4360,60 dollár unciánként, 0,65 százalékos (28,30 dolláros) erősödéssel állt.
A TTF holland gáztőzsde legközelebbi, januári jegyzésében 2,37 százalékkal emelkedett az előző kereskedési nap záróértékéhez képest: 1 megawattóra 27,40 eurón állt záráskor.
Az európai zárás idején, a Dow Jones 0,21, az S&P 500 0,76, a Nasdaq pedig 1,22 százalékos mínuszban állt.
Suttyomban halmozódik fel az olaj, Oroszország lehet a nagy veszteseHatalmas túlkínálat gyűlik az olajpiacon, amely bármikor lenyomhatja az árakat. Ha ez bekövetkezik, az egyik legnagyobb vesztes az orosz költségvetés lehet, amely továbbra is erősen függ az energiahordozókból származó bevételektől.
