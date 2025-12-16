A légiközlekedésben dolgozók általában az év legforgalmasabb időszakait veszik célba a jobb fizetésért és munkakörülményekért folytatott küzdelmük során, most sem lesz ebben kivétel: fél Európában sztrájkok lesznek karácsony környékén, alaposan megnehezítve az utazásokat. Az Euronews összegyűjtötte, hol lehet a legnagyobb fennakadásokra számítani.

Olaszország

December 17-re hirdettek összehangolt sztrájkot a legforgalmasabb itáliai reptereken a földi és légi kiszolgálók, valamint a légiforgalmi irányítók. A délután 13 és 17 óra közötti négyórás munkabeszüntetésen részt vesznek az ENAV légiirányítói a római repülőtéren; az Assohandlers munkatársai, akik a nagyobb olasz repülőterek és a Ryanair, a Wizz Air és az easyJet légitársaságok földi szolgáltatásait látják el; az ITA Airways, Olaszország nemzeti légitársaságának munkatársai; a Vueling légitársaság munkatársai; valamint az Air France és a KLM földi személyzete.

Hosszabb sorban állásra kell számítani a becsekkolásnál és a poggyász fel- és kiadásnál többek között Milánó, Róma, Velence, Nápoly és Catania nagyobb repülőterein.

Az olasz polgári légügyi hatóság, az ENAC közlése szerint a sztrájkok idején a repülőjáratok reggel 7 és 10 óra, valamint este 6 és 7 óra között garantáltan indulnak.

Egyesült Királyság

December 19. és 22., valamint 26. és 29. között az easyJet földi személyzete a londoni Luton repülőtéren tart időszakos munkabeszüntetést, ami késéseket okozhat a bejelentkezésben és a poggyászkezelésben.

A londoni Heathrow repülőtéren is számítani kell a karácsonyi utazási káoszra: december 22-24. között és 26.-án a Scandinavian Airlines Services (SAS) légiutas-kísérői állnak ki a munkából. A légitársaság főbb csomópontjaiba, például a Koppenhágába, Stockholmba és Oslóba tartó járatokat valószínűleg érinteni fogja a demonstráció.

Spanyolország

Nyár óta a Ryanair spanyol földi kiszolgáló partnerénél, az Azul Handlingnél dolgozó alkalmazottak hetente tartanak munkabeszüntetéseket, most sem lesz másképp.

December 31-ig szerdán, pénteken, szombaton és vasárnap reggel 5 és 9 óra, 12 és 15 óra, valamint este 9 és éjfél között sztrájkolnak.

A Ryanair utasai ezért késésekre, valamint hosszabb sorokra számíthatnak a becsekkolásnál és a poggyászátvételnél a következő repülőtereken: Alicante, Barcelona-El Prat, Girona, Ibiza, Lanzarote, Madrid-Barajas, Málaga, Palma de Mallorca, Santiago de Compostela, Sevilla, Tenerife Sur és Valencia.