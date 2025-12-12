Orbán Viktor szerint a brüsszeliek pénteken átlépik a Rubicont. Facebook-bejegyzésében a miniszterelnök azt írta, hogy délben egy olyan írásos szavazás veszi kezdetét, amely jóvátehetetlen károkat okoz az Uniónak.

„A szavazás tárgya a befagyasztott orosz vagyon, amelyről eddig félévente szavaztak az uniós tagállamok, és hoztak egyhangú döntést. A mai eljárással az egyhangúság követelményét a brüsszeliek egy tolvonással megszüntetik, nyilvánvalóan jogellenesen” – írta a miniszterelnök.

Az Európai Unióban a mai döntéssel szerinte megszűnik a jogállamiság, és az európai vezetők a szabályok fölé helyezik magukat

– közölte Orbán Viktor.

Az Európai Bizottság ahelyett, hogy őrködne az uniós szerződések betartása felett, módszeresen megerőszakolja az európai jogot. Teszi ezt azért, hogy folytathassa a nyilvánvalóan megnyerhetetlen háborút Ukrajnában - vélekedett a kormányfő. Hozzátette: mindezt fényes nappal, kevesebb mint egy héttel az Európai Unió legfontosabb döntéshozatali szerve, az állam- és kormányfőket tömörítő Európai Tanács ülése előtt teszik. Ezzel az Európai Unióban a jog uralma helyére a bürokraták uralma lép, vagyis beáll a brüsszeli diktatúra.

Magyarország tiltakozik a döntés ellen, és mindent megtesz a jogszerű állapot helyreállítása érdekében

- szögezte le Orbán Viktor.

Az uniós tagországok csütörtökön jóváhagytak egy jogi mechanizmust, ami alapján véglegesen befagyasztva maradhat az orosz állami vagyon Európában. Az EU nagykövetek rendkívüli hatáskört ruháztak az Európai Bizottságra, hogy 210 milliárd euró értékű orosz állami vagyontárgyakat blokkoljanak, amíg a Kreml nem fizeti ki a háború utáni kártérítést Ukrajnának. A dán elnökség közlése szerint a határozatot egyértelmű többséggel hozták meg. Erről ITT írtunk bővebben.