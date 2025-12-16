Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (RASFF) érkezett bejelentés nyomán nehézfém-szennyezést mutattak ki egy Kínából származó üvegbögrében. A vizsgálatok szerint a termékből ólom és kadmium oldódhat ki, ami egészségügyi kockázatot jelenthet a fogyasztók számára.
A kifogásolt termék a hazai piacokon a Sinsay üzleteken keresztül került forgalomba Magyarországon is.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a bejelentést követően haladéktalanul felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással. A Sinsay lengyel forgalmazója a fogyasztók egészségének védelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal intézkedett a kifogásolt tétel visszahívásáról.
A hatóság tájékoztatása szerint folyamatosan nyomon követik a vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát, beleértve azok megsemmisítését vagy elszállítását.
A termék adatai az alábbiak:
- Termék megnevezése: mintás üvegbögre (falevél és gomba mintával)
- Tételszám: 578ES-MLC-ONE
- Lengyel forgalmazó: LPP S.A.
- Hazai címzett: LPP Hungary Kft. (Sinsay üzletek)
- A visszahívás oka: nehézfémek (ólom és kadmium) kioldódása
A nehézfémek természetes módon is előfordulhatnak a környezetben, azonban ipari tevékenységek során az élelmiszerekbe és az élelmiszerrel érintkező anyagokba is bekerülhetnek. Egyes nehézfémek hosszú távon felhalmozódhatnak a szervezetben, károsíthatják az idegrendszert és a vesét, valamint növelhetik bizonyos daganatos megbetegedések kockázatát.
A hatóság arra kéri a fogyasztókat, hogy amennyiben a megjelölt tételazonosítóval rendelkező terméket megvásárolták, és az még a birtokukban van, azt a továbbiakban ne használják.
