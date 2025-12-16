Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (RASFF) érkezett bejelentés nyomán nehézfém-szennyezést mutattak ki egy Kínából származó üvegbögrében. A vizsgálatok szerint a termékből ólom és kadmium oldódhat ki, ami egészségügyi kockázatot jelenthet a fogyasztók számára.

A kifogásolt termék a hazai piacokon a Sinsay üzleteken keresztül került forgalomba Magyarországon is.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a bejelentést követően haladéktalanul felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással. A Sinsay lengyel forgalmazója a fogyasztók egészségének védelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal intézkedett a kifogásolt tétel visszahívásáról.

A hatóság tájékoztatása szerint folyamatosan nyomon követik a vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát, beleértve azok megsemmisítését vagy elszállítását.

A termék adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: mintás üvegbögre (falevél és gomba mintával)

mintás üvegbögre (falevél és gomba mintával) Tételszám: 578ES-MLC-ONE

578ES-MLC-ONE Lengyel forgalmazó: LPP S.A.

LPP S.A. Hazai címzett: LPP Hungary Kft. (Sinsay üzletek)

LPP Hungary Kft. (Sinsay üzletek) A visszahívás oka: nehézfémek (ólom és kadmium) kioldódása

A nehézfémek természetes módon is előfordulhatnak a környezetben, azonban ipari tevékenységek során az élelmiszerekbe és az élelmiszerrel érintkező anyagokba is bekerülhetnek. Egyes nehézfémek hosszú távon felhalmozódhatnak a szervezetben, károsíthatják az idegrendszert és a vesét, valamint növelhetik bizonyos daganatos megbetegedések kockázatát.

A hatóság arra kéri a fogyasztókat, hogy amennyiben a megjelölt tételazonosítóval rendelkező terméket megvásárolták, és az még a birtokukban van, azt a továbbiakban ne használják.