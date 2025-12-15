Az IDEA Intézet 2025. november 27. és december 4. közötti adatfelvétele alapján megállapította, hogy

december elején a felnőttek bő harmada szavazott volna a Tisza Pártra egy „most vasárnap” esedékes parlamenti választáson, a Fidesz-KDNP-t pedig több mint egynegyedük támogatta volna.

Ha decemberben tartottak volna választást, nagy valószínűséggel hárompárti parlament jött volna létre: a Tisza Párton és a Fidesz-KDNP-n kívül a Demokratikus Koalícíó (DK) támogatottsága érte volna el a parlamentbe jutáshoz szükséges 5 százalékos küszöböt. A Mi Hazánk és az MKKP esetében a következő időszakban lehet esély az erősödésre, de az elmúlt egy hónapban ez a két párt nem tudta növelni támogatói körét.

Október és november között a Fidesz-KDNP és a Tisza hibahatáron belüli, ellentétes irányú elmozdulásai a két párt közötti különbség csökkenését eredményezték, de decemberben nem történt érdemi változás. A Tisza Párt előnye a kormánypártokkal szemben a teljes népességben és a biztos szavazó, pártot választani tudók körében is egy százalékponttal nőtt, ami a hibahatáron belüli elmozdulásnak számít.

A november végi, december eleji adatok szerint a felnőttek 35 százaléka szavazott volna a Tisza Pártra, 28 százalékuk a Fidesz-KDNP-re, a DK pedig a teljes népességben 4 százalékra számíthatott. A Mi Hazánk 3, az MKKP pedig 2 százalékot érhetett volna el.

A biztos szavazók körében a Tisza 47 százalékos, a kormánypártok pedig 39 százalékos támogatottságot értek volna el. A DK ebben a körben átlépte volna az 5 százalékos parlamenti küszöböt, míg a Mi Hazánk és az MKKP 1-2 százalékkal elmaradt volna attól.