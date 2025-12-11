Az új amerikai nemzetbiztonsági stratégia az elmúlt évek legfontosabb és legérdekesebb dokumentuma - írta Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint a dokumentum „abban a stílusban beszél Brüsszelről, ahogy a Biden-adminisztráció és Brüsszel beszélt rólunk. Amilyen az adjonisten…”

Az amerikaiak pontosan látják Európa válságát, azt, hogy Európa egy hosszú gazdasági zsákutca végére ért - vélekedett a kormányfő, aki szerint egy gyenge szövetséges nem tudja megvédeni magát, nem lehet rá támaszkodni a nemzetközi ügyekben sem. Orbán Viktor hozzátette: az amerikaiak Európa civilizációs válságát is látják, hogy veszélyben vannak a civilizációs értékek, a demokrácia és a szabad piac.

A miniszterelnök úgy látja, hogy az amerikaiak észlelik az európai liberálisok hibáit is, például azt, hogy felégették az Oroszországgal kialakított hálót, és stratégiai szinten újra kell építeni az európai-orosz viszonyrendszert.

„Summa summarum: Amerikában tűpontosan látják Európa lecsúszását. Azt a civilizációs léptékű lecsúszást, amely ellen Magyarországon 15 éve küzdünk. És végre nem egyedül!” - zárta bejegyzését Orbán Viktor.

Az Egyesült Államok novemberben nyilvánosságra hozott nemzetbiztonsági stratégiája szerint Európa stratégiailag és kulturálisan létfontosságú marad ugyan Amerika számára, ugyanakkor a kontinens civilizációs pusztulással néz szembe, ha nem korrigálja jelenlegi pályáját. A dokumentum a patrióta, nemzeti erők megerősödésében látja a kiutat, miközben számos területen radikális változásokat szorgalmaz - írta az Index.