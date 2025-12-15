Észtország kész lehet megosztani Magyarországgal az Oroszországnak fizetendő kötbér költségeit, amennyiben Budapest beleegyezik abba, hogy felmondja a Moszkvával kötött gázszállítási szerződést. Erről az észt államfő, Alar Karis beszélt az Ilta Sanomat című lapnak adott interjújában.

A politikus szerint Európának fokoznia kell a nyomást Oroszországra, többek között az orosz energiahordozók vásárlásának kérdésében is. Karis felidézte, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök november végén tett oroszországi látogatásán arra törekedett, hogy „a jövőben elegendő mennyiségű olcsó energiát biztosítson az országnak”. Az észt elnök szerint Budapest és Moszkva között több energetikai megállapodás is érvényben lehet akár a 2040-es évekig.

Karis úgy véli, Magyarországnak fel kellene mondania az Oroszországgal kötött szerződéseket.

„Lehet, hogy érdemes lenne segítenünk [Budapestnek] a szerződések felmondásáért járó büntetések kifizetésében”

– tette hozzá.

Az ötlet apropóját az adta, hogy amíg az uniós tagállamok próbálnak alternatív megoldás keresni az orosz energia helyett, addig a magyar-orosz találkozó eredményeként Moszkva és Budapest megállapodott a gáz- és kőolajszállítások folytatásáról a korábbi mennyiségekben.