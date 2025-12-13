A Magyar Államkincstártól származó adatok szerint jelenleg 6 154 személy rendelkezik kincstári nyugdíj-előtakarékossági számlával. A számlákon tartott vagyon nagysága alapján az egy főre jutó átlagos számlaérték megközelítőleg egymillió forint, ami arra utal, hogy a konstrukciót elsősorban hosszabb távú megtakarítási céllal veszik igénybe.

A kincstári NYESZ 2024. február 2-án vált elérhetővé, azóta pedig folyamatosan nő a számlákon kezelt vagyon.

A rendelkezésre álló adatok szerint 2024 végén még mintegy hárommilliárd forint volt az összesített állomány, 2025 novemberének végére azonban ez az összeg már meghaladta a hatmilliárd forintot.

Ez egyetlen év alatt százszázalékos növekedést jelent, ami jól mutatja a konstrukció iránti élénkülő érdeklődést.

A befektetések összetételét vizsgálva az látható, hogy a számlákon tartott eszközök döntő része állampapír. Az állományon belül a fix kamatozású magyar állampapírok képviselik a legnagyobb arányt, ami azt jelzi, hogy a nyugdíjra félretett megtakarítások esetében a biztonság és a kiszámíthatóság továbbra is meghatározó szempont a számlatulajdonosok döntéseiben.