Tovább nő a feszültség Európában: hétfőn hátborzongató képet festettek a rendőrök Németországban, akik a hírszerzés friss jelentései alapján figyelmeztetnek, hogy a téli hónapokban

olyan terrorista támadások fenyegethetik a lakosságot, amit kimondottan tömegek által látogatott helyszíneken, rendezvényeken követnének el.

A tudatosan feltüzelt erőszakhullám mögött olyan külső mozgatóerők állnak, akiknek érdekében áll, hogy megingassák a vezető európai állam stabilitását – jelentette ki a Német Rendőrszakszervezet (GdP), megnevezve Oroszországot, mint központi szereplőt a bomlasztásban.



Többek között

a bajor tartományban is magas a fenyegetettség,

ahol pedig a statisztikák szerint több tízezer magyar kivándorló telepedett le, vagy ingázó munkavállalóként tölti ott az idejét.

Egyiptomi prédikátor fűtötte a többieket

Megírtuk: külföldi titkosszolgálatok közös akciójában a hétvégén elfogtak öt külföldi személyt, akikről kiderült, hogy München-környéki karácsonyi vásárokban terveztek gázolásos támadásokat végrehajtani.

Ezzel akár olyan tömegtragédiát is előidézhettek volna, mint a tavalyi, szász-anhalti orvosként dolgozó merénylő, Táleb A., aki terepjárójával több mint kétszáz vásári látogatót tarolt le Magdeburgban.

A mostani nyomozás szerint a Dingolfingnál lekapcsolt külföldiek közül egyikük, egy egyiptomi származású prédikátor volt a négy másik, egy szíriai és három marokkói férfi vezetője, és már éppen a megvalósítás útjára léptek volna: napokkal korábban

alsó-bajorországi vásárok környékén bukkantak fel, hogy felmérjék a támadások lehetőségeit.

A gyanúsítottakat ugyan sikeresen feltartóztatták, ám a hírszerzés szerint nem elszigetelt esetről van szó.

Döntő választás: szándékosan veszélyeztetnék az embereket

Sajnos arra kell számítanunk, hogy

ez egy újabb támadási hullám kezdete

– mondta Jochen Kopelke, a GdP szövetségi elnöke a Funke lapoknak.

A rendőrségi szakértő az országban uralkodó politikai helyzetet említi a fenyegető erőszakhullám lehetséges kiváltó okaként.

"A következő hónapokban fontos tartományi választások lesznek Németországban, amikor minden ilyen esemény többszörös erővel bír.

Az emberek biztonságérzete alapvetően befolyásolja a politikai szavazatukat – magyarázta. Márpedig bárki,

aki ilyen szervezett támadásokkal nyugtalanítja az embereket, döntően befolyásolhatja a választást.

Ráadásul az is baj, hogy a szövetségi kormányban közismertek a belső viszályok, és még az idén új biztonsági törvényeket terveznek, amelyek célja, hogy megnehezítsék a jövőbeli támadásokat.

Mindezt harmadik felek látják, hallják és olvassák, akik megpróbálják destabilizálni a demokráciánkat – idézi szavait a Bild.

Célpontban: külföldről nyomogatják a gombokat

Jelezte: az elkövetőket egyre könnyebben szervezik be online csatornákon, üzenetküldő alkalmazásokon és közösségi hálózatokon keresztül, rendszerint pénzzel vagy más ígéretekkel toboroznak. Kopelke szerint pedig köztudott, hogy

számos vallási vagy politikai indíttatású, szélsőséges támadást, vagy azok terveit külföldről irányítják.

Több állam célpontja vagyunk: különleges szerepet játszunk a világban és Európában. Ez most ismét nyilvánvaló Berlinben, az ukrajnai béketervről szóló tárgyalások kapcsán. A hatóságok

egyre idegesebbek a németországi és európai általános biztonsági helyzettel kapcsolatban

– emelte ki a Morgenpostnak.

Bekérették az oroszokat, vannak módszereik

Rámutatott: Oroszország központi szerepet játszik a nyugati támadásokban.

A német kormány éppen hétfőn hívatta be az orosz nagykövetet, mivel a hatóságok az orosz titkosszolgálatot tartják a legutóbbi szövetségi választási kampány során elkövetett, nagyszabású kibertámadás és dezinformációs kampány kitervelőjének.

Az ilyen, külföldről érkező, államilag támogatott támadások mellett a németországi jobb- és baloldali szélsőségesek is közrejátszanak az összetett helyzetben – mondta.