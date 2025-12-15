Gyengébb teljesítményt mutattak Kína legfontosabb gazdasági mutatói novemberben, ami tovább növeli a bizonytalanságot a világ második legnagyobb gazdaságának kilátásait illetően. Az ipari termelés éves alapon 4,8 százalékkal bővült, ami 15 hónapos mélypontnak számít, és elmaradt az elemzők által várt 5 százalékos növekedéstől.

Ennél is beszédesebb adat a kiskereskedelmi forgalom alakulása. A lakossági fogyasztás mindössze 1,3 százalékkal nőtt, ami a leggyengébb a járványügyi korlátozások feloldása óta 2022 végén.

A számok azt mutatják, hogy a kínai háztartások továbbra is óvatosak a költekezéssel, még az olyan átlagosan erős időszakok sem hoztak érdemi fellendülést, mint az elnyújtott Singles’ Day (Szinglik Napja) vásárlási kampány, ami kifejezetten a párkapcsolatban nem élőket célozza meg.

A fogyasztói bizalom hiánya mellett a beruházási tevékenységek is visszafogottak maradtak. A fix eszközberuházások 2,6 százalékkal csökkentek éves alapon, ami a vállalatok óvatosságát és a gazdasági környezet kiszámíthatatlanságát tükrözi.

A belföldi kereslet gyengeségét tovább súlyosbítja az ingatlanpiac elhúzódó válsága. Az új lakásárak csökkenése és a nagy fejlesztők pénzügyi nehézségei, köztük a China Vanke körüli bizonytalanság tovább rontják a háztartások vagyoni helyzetét és hajlandóságát a költekezésre.

Bár Kína továbbra is jelentős, közel ezermilliárd dolláros külkereskedelmi többletet halmoz fel, ez önmagában nem ellensúlyozza a belföldi kereslet gyengeségét, valamint egyre több kereskedelmi partner lép fel a kínai import ellen.

Elemzők szerint a mostani adatok is azt erősítik, hogy a korábban bevált gazdaságélénkítő eszközök, például az infrastrukturális beruházások növelése vagy az export ösztönzése, egyre kevésbé hatékonyak. A figyelem egyre inkább a szerkezeti reformok felé fordul, amelyek a belföldi fogyasztás élénkítését és a gazdaság kiegyensúlyozottabbá tételét céloznák - írja a Reuters.