Az idei szezonban naponta és személyenként átlagosan 870 forint körül alakul a síbiztosítás díja, ami mintegy 3 százalékkal haladja meg az előző szezon 845 forintos átlagát – közölte az Insura.hu az aktuális utasbiztosítási módozatok és az eddigi, előzetesen megkötött szerződések adatai alapján hétfőn.

A biztosításközvetítő portál oldalain a nyaralási szezonban 710 forint volt az utasbiztosítások napi átlagdíja,

a téli sportokra kalkulált 870 forint ezt 23 százalékkal haladja meg. A díjtöbblet oka a síeléshez kapcsolódó olyan pótlólagos szolgáltatások, mint a helikopteres mentés, ami már szinte kivétel nélkül része minden síbiztosításnak.

Szintén része már egy átlagos konstrukciónak is a felszerelésre vonatkozó kártalanítás. Emellett évről évre egyre többen választják az olyan prémium termékeket is a síelők, mint az utazás teljes vagy részbeni meghiúsulása miatt igénybe nem vett szállás, síbérlet vagy egyéb program díjának megtérítése - közölték.

Kozma Gábor, az Insura.hu vezérigazgatója a közleményben kiemelte: piaci becslések szerint az utazni készülők közel kétharmada köt utasbiztosítást külföldi útja előtt, a síbiztosítás esetén pedig ez az arány közel 80 százalék. Mindez nem véletlen, mivel egy átlagos városnéző úthoz képest jóval nagyobb kockázattal és sokkal jelentősebb kiadással nézhet szembe, aki kihagyja ezt a védelmet – tette hozzá.

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya (EEK) minden esetben csak kiegészíteni képes az utasbiztosítást, a hiányosságai főként a sípályákon mutatkoznak meg. Itt ugyanis a betegszállítás (amelyre az EEK semmilyen fedezetet nem ad) a terep sajátosságai miatt gyakran csak helikopterrel oldható meg, melynek költségei több millió forintot tesznek ki. További gondot okozhat az is, hogy számos síközpontból olyan magánegészségügyi intézménybe kerülhet a sürgős ellátást igénylő sérült, amely az EEK-t nem fogadja el.

Közölték:

az úti cél alapján tavalyhoz hasonlóan idén is Ausztria lehet a legnépszerűbb, az előző szezonban a síbiztosítások 63 százalékát kötötték erre a célpontra.

További 10 százalék szlovákiai síterepre utazott. A fennmaradó 27 százalék zömmel a francia, olasz, lengyel és szlovén hegyeket vette célba. A síelés intenzív sport, jellemzően a fiatalabb korosztály köt síbiztosítást: a biztosított utasok 80 százaléka 45 év alatti.