A Bondi Beach-i tömeges lövöldözés mögött álló apa és fia a múlt hónapban a Fülöp-szigetekre utazott katonai kiképzésre – közölték az ausztrál hatóságok.
Naveed és Sajid Akram, akik vasárnap Sydneyben 15 embert öltek meg, november 1-től 28-ig, négy hetes katonai kiképzésen vettek részt a Fülöp-szigeteken Mindanao szigetének déli részén.
Egy terrorelhárítási tisztviselő az ausztrál ABC Newsnak elmondta, hogy vizsgálják merénylők kapcsolatait egy nemzetközi dzsihadista hálózattal .
Mindanao a Fülöp-szigetek második legnagyobb szigete, és az 1990-es évek óta az iszlamista fegyveresek gócpontja. A sziget számos felkelő csoportnak adott otthont, köztük az Abu Sayyafnak, amely egy független iszlám állam létrehozását szorgalmazza a sziget nyugati részén és a közeli Sulu-szigetcsoporton. A csoport hűséget fogadott az Iszlám Államnak, és bombázásokat és merényleteket követett el civilek és kormánycsapatok ellen.
2017-ben iszlamista fegyveresek öt hónapon át ostromolták Mindanao északnyugati oldalán fekvő Marawi városát, amíg ki nem szorították őket.
Mal Lanyon, az új-dél-walesi rendőrség biztosa kedden azt mondta:
„Jelenleg vizsgálat alatt áll, hogy miért mentek a Fülöp-szigetekre, mi volt a céljuk, és hová mentek ott.”
Lanyon elmondta, hogy a rendőrség Naveed autójában két házilag készített Iszlám Állam zászlót, és barkácsolt robbanószerkezeteket talált.
A rendőrség által megölt Sajid indiai útlevéllel utazott a Fülöp-szigetekre, míg fia, Naveed, akit a lövés után szigorú őrizet alatt tartanak kórházban, ausztrál útlevéllel.
Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök kedden azt nyilatkozta, hogy a támadást valószínűleg az Iszlám Állam ideológiája motiválta, de a két férfi láthatóan egyedül cselekedett.
Videók kerültek nyilvánosságra, amelyeken a fiatalabb lövöldöző az iszlámot hirdeti Sydney külvárosának vasútállomásai előtt.
Egy másik, azóta törölt videón, amelyet a Street Dawah Movement, egy Sydney-i iszlám közösségi csoport tett közzé 2019-ben, két kisfiút figyelmeztetett a későbbi merénylő arra, hogy imádkozzanak gyakrabban.
Naveedet 2019-ben rövid ideig vizsgálta az ausztrál belföldi hírszerző ügynökség az Iszlám Államhoz köthető személyekkel való kapcsolatai után kutatva, de a hatóságok megállapították, hogy akkoriban nem voltak szélsőséges hajlamai.
„Az azt követő években ez megváltozott”
– mondta Tony Burke belügyminiszter kedden.
A merénylet 25 sebesültjét továbbra is Sydney kórházaiban ápolják, és több százan állnak sorba, hogy vért adjanak nekik. A sebesültek közül tízen kritikus állapotban vannak, közülük hármat gyermekkórházban ápolnak.
Az egyik sebesült, egy Ahmed al-Ahmed nevű gyümölcsárus, aki leütötte és lefegyverezte az egyik lövöldöző fegyverest.
Időközben egy másik, tragédiába fordult hősies tett is napvilágot látott.
A mészárlás kezdetén kettő, éppen a helyszínen tartózkodó bátor ember megpróbálta kicsavarni a fegyvert az egyik támadó kezéből, mielőtt halálos lövések érték volna őket
– számolt be róla a The Telegraph.
